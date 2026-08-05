На пожежу приїхало ТЦК: українка розповіла про скандальний випадок (відео)

Дівчина опублікувала відео у своєму Instagram. За її словами в їх будинку сталась пожежа, але коли родина викликала ДСНС, то на місце події приїхали працівники ТЦК разом із поліцією.

"Коли о 2-й ночі сталася пожежа, ми стояли в паніці й безсиллі. Кожна хвилина здавалася вічністю, поки ми чекали на пожежників… разом із поліцією на місце приїхав працівник ТЦК. Можливо, це передбачено певними процедурами, і я не знаю всіх нюансів. Але я щиро не можу зрозуміти, навіщо це було потрібно саме в той момент", — розповіла авторка відео, яка у соцмережах підписана, як Оля Ковальчук.

В якій області сталась подія – незрозуміло. Авторка відео, яка постраждала від пожежі зазначила в дописі, що ймовірно "за процедурою", працівник ТЦК має супроводжувати поліцію, але він не лишився у машині.

Відео дня

"Він вийшов ще раніше за поліцейських і почав оглядати місце події. Зважаючи на те, як сьогодні багато людей сприймають ТЦК, для мене це було зовсім недоречно. Невже в людей, які щойно переживають пожежу, справді є щось важливіше за порятунок їхнього господарства? Саме це мене найбільше обурило. Це був момент, коли людям потрібна була підтримка, а не додатковий стрес. Це не про конфлікт. Це про людяність і доречність", - зазначила дівчина.

Пізніше вона опублікувала відео на якому показала, що пожежу все ж загасили і рятувальники прибули на місце події, але родина втратила будинок.

Родина викликала рятувальників, але приїхали ТЦК

Нагадаємо, група народних депутатів підготувала новий законопроєкт №15459, у якому вносять зміни до процесу мобілізації та у роботу територіальних центрів комплектування. Серед іншого, є пункти про те, що військовим терцентрів під час патрулювання заборонено вдягати балаклаву та вимикати бодікамеру.

А 30 липня Державне бюро розслідувань розпочало масштабні слідчі дії у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки по всій Україні. Правоохоронці перевіряють можливі факти корупції, перевищення службових повноважень і порушення прав військовозобов'язаних.