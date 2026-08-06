Ющенко возглавил наблюдательный совет Музея Голодомора: почему сразу заговорил о деньгах

Министерство культуры Украины сообщило о первом заседании наблюдательного совета Музея Голодомора. В ходе заседания прошло голосование по кандидатуре главы наблюдательного совета: им стал третий президент Виктор Ющенко. Какими были первые слова Ющенко на новой должности и о чем рассказала директор музея Юлия Гасиджак?

5 августа состоялось заседание наблюдательного совета Музея Голодомора, в состав которого входят 11 человек — политические и культурные деятели, как сообщили на портале Минкульта. Часть участников присоединилась к заседанию удаленно, о чем свидетельствует ряд фотографий с места событий. Между тем очно общались шесть членов совета, среди них — глава Минкульта Татьяна Бережная, первый заместитель министра Иван Вербицкий, Виктор Ющенко и другие. Ющенко стал председателем совета, также были избраны два других руководителя: заместителем председателя стал посол Украины в Канаде Роман Ващук, а секретарем — основательница Сети потомков Голодомора Ольга Сорока.

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В материале Минкульта приведены основные тезисы, озвученные Ющенко после голосования. По словам Ющенко, одной из главных задач должен стать поиск средств для финансирования музея. Чиновник считает, что деньги могут поступать из двух потенциальных источников. Во-первых, от украинских предпринимателей, во-вторых, от украинцев за рубежом.

"В стране, которая находится в состоянии войны, говорить об этом непросто, ведь всегда есть более насущные вопросы, которые нельзя игнорировать. Поэтому поиск финансирования имеет особое значение", — отметил он.

Юлия Гасиджак тем временем подвела итоги своей работы на посту директора Музея Голодомора. Выяснилось, что ей удалось увеличить экспозицию в 2,3 раза. Также проводились экспедиции, записывались свидетельства и формировался архив из оцифрованных материалов.

Национальный музей Голодомора — музей в Киеве, созданный в соответствии с постановлением Кабинета министров в 2008 году и открытый в 2009 году. В феврале 2010 года мемориальный комплекс памяти жертв Голодомора получил статус национального благодаря решению Ющенко, который как раз завершал свой президентский срок. Мемориал расположен на Печерских холмах в центре украинской столицы — это скульптурная композиция "Горькая память детства" с девочкой и колосками, музей-Зал памяти, алея и ряд символических арт-объектов на прилегающей территории (ангелы, "Жерна судьбы").

Виктор Ющенко — причастность к Музею Голодомора

Виктор Ющенко — третий президент Украины, избранный после Оранжевой революции 2004 года и возглавлявший страну с 2005 по 2010 годы. Ющенко — инициатор создания Музея Голодомора, работу над которым начали после его указа в 2007 году. Основную часть мемориала построили довольно быстро, и уже 22 ноября 2008 года президент лично принял участие в открытии музейного комплекса.

Издание "Фокус" писало о назначении Юлии Гасиджак на должность директора Музея Голодомора. В интервью журналу Vogue Гасиджак рассказала, что после назначения столкнулась с бодишеймингом и давлением.

Напоминаем, что в июне появилось заявление Виктора Ющенко относительно ордена "Белого Орла", который Польша лишила президента Украины Владимира Зеленского.