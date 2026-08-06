Ющенко очолив наглядову раду Музею Голодомору: чому відразу заговорив про гроші

Міністерство культури України повідомило про перше засідання наглядової ради Музею Голодомору. Під час засідання проголосували з очільника наглядової ради: ним став третій президент Віктор Ющенко. Якими були перші слова Ющенка на новій посаді та про що розповіла директорка музею Юлія Гасиджак?

5 серпня відбулось засідання наглядової ради Музею Голодомору, членами якої є 11 осіб — політичних та культурних діячів, розповіли на порталі Мінкульту. Частина людей долучились до засідання дистанційно, показала низка фото з місця подій. Тим часом очно спілкувались шестеро членів ради, серед них — глава Мінкульту Тетяна Бережна, перший заступник міністерки Іван Вербицький, Віктор Ющенко та інші. Ющенко став главою ради, також обрали двох інших керівників: заступником голови став посол України в Канаді Роман Ващук, а секретарем — засновниця Мережі нащадків Голодомору Ольга Сорока.

У матеріалі Мінкульту навели основні тези, які озвучив Ющенко після голосування. Зі слів Ющенка, одним з найголовніших завдань має стати пошук коштів на фінансування музею. Посадовець вважає, що гроші можуть надходити з двох потенційних напрямків. По-перше, від українських підприємців, по-друге, від українців за кордоном.

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"У країні, яка воює, про це говорити непросто, адже завжди є нагальніші питання, які не можна ігнорувати. Тому пошук фінансування має особливе значення", — зауважив він.

Юлія Гасиджак тим часом підсумувала свою роботу на посаді директорки Музею Голодомору. З'ясувалось, що їй вдалось збільшити експозицію у 2,3 раза. Також проводились експедиції, записувались свідчення та формувався архів з оцифрованих матеріалів.

Національний Музей Голодомору — музей у Києві, створений після постанови Кабінету міністрів у 2008 році та відкритий у 2009 році. У лютому 2010 року меморіальний комплекс пам'яті жертв Голодомору отримав статус національного завдяки рішенню Ющенка, який саме завершив каденцію. Меморіал розташований на Печерських пагорбах у центрі української столиці — це скульптурна композиція "Гірка пам'ять дитинства" з дівчинкою та колосками, музей-Зала пам'яті, алея та низка символічних арт-об'єктів на прилеглій території (янголи, "Жорна долі")

Віктор Ющенко — причетність до Музею Голодомору

Віктор Ющенко — третій президент України, якого обрали після Помаранчевої революції 2004 року і який керував країною з 2005 по 2010 роки. Ющенко — ініціатор Музею Голодомору, який почали створювати після його указу у 2007 році. Основну частину Меморіал збудували досить швидко і вже 22 листопада 2008 року президент особисто брав участь у відкритті музейного комплексу.

Фокус писав про призначення Юлії Гасиджак директоркою Музею Голодомору. У інтерв'ю Vogue Гасиджак розповіла, що після призначення відчула бодішеймінг та тиск.

Нагадуємо, у червні з'явилась заява Віктора Ющенка щодо ордена Білого Орла, який Польща забрала у президента України Володимира Зеленського.