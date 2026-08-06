Пока дома +39: полярники из Антарктики передали украинцам "прохладный привет" (видео)

Полярники из Антарктики передали "прохладный привет" украинцам, страдающим от жары. Видео со станции "Академик Вернадский" попало в рекомендации TikTok, и пользователи в шутку поблагодарили ученых за возможность хотя бы на мгновение "охладиться".

В частности, на странице Национального антарктического научного центра в TikTok опубликовали видео, снятое на украинской антарктической станции "Академик Вернадский". На кадрах виден заснеженный пейзаж, сильный ветер и метель. В целом, такая погода резко контрастирует с летней жарой, которая сейчас царит в Украине.

Свой ролик полярники подписали словами: "Портал в ледяную Антарктику для украинцев +39. Не благодарите". Таким образом, они намекнули на аномально высокие температуры, которые в последние дни фиксируются во многих регионах страны.

Впоследствии под публикацией появились десятки шутливых комментариев, авторы которых действительно почувствовали прохладу от этого "приветствия". В частности, об этом писало большинство, а некоторые даже попросили "закрыть дверь", потому что "дует".

Відео дня

В то же время развернулась небольшая дискуссия о том, что лучше — летняя жара или зимний холод. Одни утверждали, что мороз переносить гораздо легче, ведь всегда можно одеться потеплее, тогда как другие ответили, что даже температура +45 для них лучше, чем снег и антарктический холод.

Так, в комментариях писали:

"Нет ничего лучше холода — одел одежду и пошел. А когда жарко, а ты уже голый, что будешь делать?";

"Немного получается обмануть мозг, прямо почувствовала прохладу";

"Фуууххх, сразу стало легче";

"Лучше жить постоянно при +45, чем в вашем холоде и снегу";

"У вас шикарно, стабильно. Стабильно холодно";

"Аж холодом повеяло";

"Я думала, эту зиму не переживу))) Спасибо, но лучше 39+".

Стоит отметить, что август в Антарктике — один из самых холодных месяцев в году. На станции "Академик Вернадский" в этот период температура обычно держится ниже 0 градусов, что нередко сопровождается сильным ветром и снегопадами.

Когда в Украине спадет жара — прогноз Диденко

Что касается погоды, то, по прогнозу синоптика Натальи Диденко, аномальная жара в Украине уже в ближайшие дни начнет постепенно спадать. Первыми похолодание почувствуют жители западных областей, куда 7 августа придет атмосферный фронт с грозовыми дождями и понижением температуры.

По словам синоптика, в западных регионах температура воздуха составит +24…+29 градусов, тогда как на остальной территории страны сохранится жаркая погода — +32…+39 градусов.

Вечером 7 августа в западных областях, в Винницкой области и местами на севере прогнозируются сильные ливни, грозы, град и шквалы.

В Киеве 7 августа днём будет жарко — +33…+34 градуса. В течение большей части суток осадков не ожидается, однако вечером синоптики прогнозируют дождь с грозой, местами возможны сильные ливни и шквалы.

По прогнозу Диденко, 8 августа жара заметно ослабнет почти по всей стране и сохранится лишь на юге и востоке. А 9 августа более прохладный воздух ожидается уже на всей территории Украины.

Напомним, что 6 августа в Украине наблюдалась аномальная жара — в отдельных регионах температура воздуха достигала +39 градусов.

В начале недели синоптики сообщали, что Украину накроет волна сильной жары, из-за которой температура воздуха в отдельных регионах может достичь +39 градусов. В то же время метеорологи прогнозировали, что после 8 августа жара начнет постепенно спадать, хотя подобные температурные рекорды из-за изменения климата могут становиться все более частыми.