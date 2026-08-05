Жара до +39 еще задержится: когда зной в Украине пойдет на спад

Четверг, 6 августа, — последний день аномальной жары в Украине. Уже к концу четверга в некоторых регионах страны ожидаются локальные дожди.

В частности, они пройдут на западе, севере и Винницкой области, сообщает синоптик Наталья Диденко в своем ежедневном обзоре.

"Уже с 7 августа начнет опадать жара в западных областях, до +24…+29 градусов, хотя на остальной территории Украины в пятницу потерпеть, +30…+39 градусов, но тенденция явно идет к более свежему воздуху", — прогнозирует она.

8 августа жара уменьшится в большинстве областей, а 9 августа уйдет даже с южной части Украины.

Погода в Киеве

Четвер, 6 августа, в Киеве будет очень горячим. Столбики термометров поднимутся до +37…+39 градусов. Днем осадков не ожидается, однако вечером вероятность дождя в столице есть.

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В пятницу, 7 августа, в Киеве еще сохранится зной, но возможны сильные ливни и шквалы. Синоптик обращает внимание, что такие погодные карусели особенно неприятны для метеозависимых людей. В то же время дождь может улучшить качество воздуха, ведь накануне в отдельных районах Киева зафиксировали опасное загрязнение воздуха из-за повышенной концентрации озона. Самые высокие показатели были зафиксированы на Виноградаре, Сырце и Петровке, где индекс качества воздуха превысил отметку 100.

8 июля в столице температура опустится до комфортных +25…+27 градусов.

Ранее синоптики говорили, что аномальная температура летом может стать для Украины нормой.

Тем временем Европа также страдает от зноя. В Венгрии из-за обмеления Дуная под угрозой оказалась работа единственной в стране атомной электростанции. В Румынии также начали останавливать энергоблоки АЭС по той же причине: уровень воды в Дунае стремительно падает.

Во Франции же из-за сильной жары горят леса. Украинских спасателей, которые отправились на помощь своим коллегам в эту страну, французы встречали аплодисментами.