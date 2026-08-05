Спека до +39 ще триватиме: коли температура повітря в Україні піде на спад

Четвер, 6 серпня, — останній день аномальної спеки в Україні. Вже до кінця четверга в деяких регіонах країни очікуються локальні дощі.

Зокрема, вони пройдуть на заході, півночі та у Вінницькій області, повідомляє синоптикиня Наталія Діденко у своєму щоденному огляді.

"Вже з 7 серпня спека у західних областях почне спадати до +24…+29 градусів, хоча на решті території України у п’ятницю доведеться потерпіти, +30…+39 градусів, але тенденція явно свідчить про те, що повітря стане прохолоднішим", — прогнозує вона.

8 серпня спека зменшиться у більшості областей, а 9 серпня зникне навіть у південній частині України.

Погода в Києві

У четвер, 6 серпня, у Києві буде дуже спекотно. Температура повітря підніметься до +37…+39 градусів. Вдень опадів не очікується, проте ввечері у столиці можливий дощ.

Відео дня

У п’ятницю, 7 серпня, у Києві ще зберігатиметься спека, але можливі сильні зливи та шквали. Синоптик звертає увагу, що такі погодні коливання особливо неприємні для метеозалежних людей. Водночас дощ може поліпшити якість повітря, адже напередодні в окремих районах Києва зафіксували небезпечне забруднення повітря через підвищену концентрацію озону. Найвищі показники було зафіксовано на Виноградарі, Сирці та Петрівці, де індекс якості повітря перевищив позначку 100.

8 липня у столиці температура знизиться до комфортних +25…+27 градусів.

Раніше синоптики зазначали, що аномальна температура влітку може стати для України нормою.

Тим часом Європа також страждає від спеки. В Угорщині через пониження рівня води в Дунаї під загрозою опинилася робота єдиної в країні атомної електростанції. У Румунії також почали зупиняти енергоблоки АЕС з тієї ж причини: рівень води в Дунаї стрімко падає.

У Франції ж через сильну спеку горять ліси. Українських рятувальників, які вирушили на допомогу своїм колегам у цю країну, французи зустрічали оплесками.