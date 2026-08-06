Поки вдома +39: полярники з Антарктики передали українцям "прохолодний привіт" (відео)

Полярники з Антарктики передали "прохолодний привіт" українцям, які потерпають від спеки. Відео зі станції "Академік Вернадський", потрапило до рекомендацій TikTok, і користувачі жартома подякували науковцям за можливість бодай на мить "охолодитися".

Зокрема, на сторінці Національного антарктичного наукового центру в TikTok опублікували відео, зняте на українській антарктичній станції "Академік Вернадський". На кадрах видно засніжений пейзаж, сильний вітер та хуртовину. В цілому, ця погода різко контрастує із літньою спекою, що нині панує в Україні.

Свій ролик полярники підписали словами: "Портал у крижану Антарктику для українських +39. Не дякуйте". Так, вони натякнули на аномально високі температури, які останніми днями фіксують у багатьох регіонах країни.

Згодом під публікаєю з’явилися десятки жартівливих коментарів, які справді відчули прохолоду від цього "привіту". Зокрема, про цей писала більшість, а дехто навіть попросив "закрити двері", бо "дує".

Відео дня

Водночас розгорнулася й невелика дискусія про те, що краще — літня спека чи зимовий холод. Одні переконували, що мороз переносити значно легше, адже завжди можна тепліше вдягнутися, тоді як інші відповіли, що навіть температура +45 для них краща, ніж сніг та антарктичний холод.

Так, у коментарях писали:

"Нічого кращого холоду не існує — одягнувся і пішов. А коли жарко, а ти вже голий, що робити будеш";

"Трішки виходить обманути мізки, прям відчула прохолоду";

"Фуууххх, аж полегшило";

" Краще жити постійно в +45, ніж отой ваш холод і сніг";

"Шикарно у вас, стабільно. Стабільно холодно";

"Аж холодом повіяло";

"Я думала цю зиму не переживу))) Дякую, але краще 39+".

Варто зауважити, що серпень в Антарктиці є одним із найхолодніших місяців року. На станції "Академік Вернадський" у цей період температура зазвичай тримається нижче 0 градусів, нерідко супроводжуючись сильним вітром і снігопадами.

Коли в Україні спаде спека — прогноз Діденко

Щодо погоди, то, за прогнозом синоптикині Наталки Діденко, аномальна спека в Україні вже найближчими днями почне поступово відступати. Першими похолодання відчують жителі західних областей, куди 7 серпня прийде атмосферний фронт із грозовими дощами та зниженням температури.

За словами синоптикині, у західних регіонах температура повітря становитиме +24…+29 градусів, тоді як на решті території країни ще збережеться спекотна погода — +32…+39 градусів.

Надвечір 7 серпня у західних областях, на Вінниччині та місцями на півночі прогнозуються сильні зливи, грози, град і шквали.

У Києві 7 серпня вдень буде спекотно — +33…+34 градуси. Протягом більшої частини доби опадів не очікується, однак увечері синоптики прогнозують дощ із грозою, місцями можливі сильні зливи та шквали.

За прогнозом Діденко, 8 серпня спека відчутно послабшає майже по всій країні та затримається лише на півдні й сході. А 9 серпня свіжіше повітря очікується вже на всій території України.

Нагадаємо, що 6 серпня в Україні спостерігалася аномальна спека — в окремих регіонах температура повітря сягала +39 градусів.

На початку тижня синоптики пояснювали, що Україну накриє хвиля сильної спеки, через яку температура повітря в окремих регіонах може сягнути +39 градусів. Водночас метеорологи прогнозували, що після 8 серпня спека почне поступово відступати, хоча подібні температурні рекорди через зміну клімату можуть ставати дедалі частішими.