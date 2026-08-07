Из-за фото с Guf и музыки РФ: бренд GUNIA исключил Георгия Гудзя из проекта ко Дню Независимости

Бренд GUNIA исключит многократного чемпиона мира по ММА Георгия Гудзя из своего фотопроекта, приуроченного ко Дню Независимости, после волны критики в соцсетях. Причиной стали обнаруженные пользователями публикации спортсмена под российскую музыку и его фотография с российским рэпером Guf.

В своём заявлении, опубликованном в Instagram Stories, GUNIA признал, что допустил ошибку, пригласив Георгия Гудзя к участию в фотопроекте, и принёс извинения аудитории. В компании отметили, что считают реакцию пользователей справедливой, а ответственность за недостаточную проверку публичной деятельности спортсмена взяли на себя.

В бренде пояснили, что главной идеей фотопроекта было представить людей, которые своими достижениями формируют современный образ Украины и украинскую идентичность в различных сферах — культуре, спорте, литературе, музыке, военной службе, спецслужбах и других отраслях. В то же время в GUNIA признали, что не уделили должного внимания отдельным аспектам публичной коммуникации Гудзя.

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Именно по этой причине компания решила исключить спортсмена из списка участников проекта. В заявлении также подчеркнули, что поддержка украинской культуры, её развитие и популяризация в мире являются неизменными принципами бренда.

"Нашей целью было показать людей, которые формируют сильный образ Украины и современную украинскую идентичность в культуре, спорте, литературе, музыке, вооружённых силах, спецслужбах и других сферах нашей жизни. В то же время мы упустили важные аспекты его публичной коммуникации. Это наша ответственность. Именно поэтому его не будет среди участников проекта. Для нас принципиально важно говорить об украинской культуре, поддерживать её развитие и делать её заметной в мире. Наши ценности — это то, на чём держится GUNIA и что объединяет нас с вами. Мы слышим вас и благодарим за внимательность и неравнодушие к смыслам, которые мы создаем вместе. Мы уже сделали выводы и обещаем, что подобное не повторится. Нам искренне жаль из-за этой ситуации", — говорится в заявлении.

Реакция бренда GUNIA на скандал Фото: Скриншот

Что стало причиной скандала вокруг бренда GUNIA

В то же время, как отмечает издание hromadske, поводом для дискуссии стала презентация специальной коллекции GUNIA "Азбука", посвященной Дню Независимости Украины. В частности, источником вдохновения для её создания послужил художник Георгий Нарбут — автор первых украинских государственных символов.

Наряду с коллекцией бренд представил фотопроект, в котором каждой букве украинского алфавита соответствует известная украинская личность. В него вошли, в частности, поэтесса Лина Костенко, певица Джамала, художница Жанна Кадырова, певица Кажанна и другие деятели.

Букву "Ґ" в проекте представлял многократный чемпион мира по ММА Георгий Гудзь. Однако после публикации фотографий пользователи соцсетей обратили внимание, что в своих русскоязычных аккаунтах спортсмен публиковал фото с российским рэпером Guf, а также использовал русскую музыку в своих постах.

Проект GUNIA, приуроченный ко Дню Независимости Фото: Из открытых источников

Более того, как говорится в материале "Телеграфа", Георгий Гудзь также рассказал о своём участии в фотопроекте в Instagram. Однако пользователи обратили внимание, что спортсмен опубликовал пост на русском языке и добавил к нему песню российской группы "Каспийский Груз".

Издание отмечает, что участники этой группы выступали в оккупированном Крыму после его аннексии, из-за чего попали в базу "Миротворец" и имеют ограничения на въезд в Украину. Кроме того, после начала полномасштабной войны они публично не выражали поддержки Украине.

Instagram Stories Георгия Гудзя об участии в проекте бренда Фото: Телеграф

После этого в комментариях под публикациями GUNIA Project разразилась волна критики. В частности, пользователи возмутились тем, что одним из лиц кампании ко Дню Независимости стал спортсмен, который ведет социальные сети на русском языке и использует русскую музыку. После волны критики GUNIA признал свою ошибку, извинился перед аудиторией и объявил, что Георгий Гудзь больше не будет участвовать в фотопроекте ко Дню Независимости.

Стоит отметить, что сам Георгий Гудзь пока публично не комментировал ситуацию.

Также Фокус писал, что вокруг украинской певицы Кажанны разгорелся скандал после того, как её песни появились на российской платформе "Яндекс Музыка". В ответ артистка заявила, что не сотрудничает с российскими сервисами, а размещение её музыки является пиратским, поэтому она не имеет на это никакого влияния и не получает никакой прибыли.

Кроме того, сообщалось, что Настя Каменских вызвала возмущение украинцев после анонса своей роли в новом фильме ужасов. Певица записала обращение на английском и русском языках, не употребив украинский, из-за чего её раскритиковали в соцсетях.