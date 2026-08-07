Песни Кажанны внезапно появились на российской платформе "Яндекс": как она это объяснила (фото)

Песни популярной украинской певицы Кажанны внезапно появились на российской стриминговой платформе "Яндекс Музыка". Исполнительница и её дистрибьютор отреагировали на этот инцидент.

Кажанна заявила, что ни она, ни её дистрибьютор никак не сотрудничают с российскими платформами. Её песни, которые транслируются в России, являются просто пиратской копией. Об этом певица рассказала на своей странице в Instagram.

"Очевидно, что мой дистрибьютор не сотрудничает с "Яндекс Музыкой", и то, что вы видите, — пиратская копия, на что, к большому сожалению, я никак не могу повлиять и уж точно не зарабатываю на этом ничего", — написала Кажанна.

Кажанна прокомментировала появление своей музыки на "Яндексе"

Певица также обратилась к тем, кто "легализует россиян" в украинском информационном пространстве.

"Листайте мою биографию, проникните в мою душу, загляните в слив ванной — вы не увидите противоречий в моей позиции, ведь даже в TikTok с 2020 года я веду на украинском языке. Мой любимый служит в "Азове", а целью моей публичной деятельности является развитие украинской музыки, и меня никто не остановит", — заявила Кажанна.

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В лейбле "Помітні" также отреагировали на этот инцидент. Там подчеркнули, что ни артистка, ни её партнёры не занимаются продвижением украинской музыки среди российской аудитории.

"На российских DIY-платформах любой может загрузить трек с обложкой и разместить его на местных платформах, поскольку они ни с чем не будут вступать в конфликт из-за отсутствия правообладателя в России", — заявили "Помітні".

Лейбл "Помітні" отреагировал на инцидент с песнями Кажанны

Лейбл добавил, что в настоящее время работает над этим в рамках закона и ищет решения, которые могли бы помочь урегулировать ситуацию "без легитимизации российских платформ".

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