Пісні Кажанни раптом зʼявилися на російській платформі "Яндекс": як вона це пояснила (фото)
Пісні популярної української співачки Кажанни раптом засвітилися на російській стримінговій платформі "Яндекс Музика". Виконавиця та її дистриб'ютор відреагували на інцидент.
Кажанна заявила, що вона та її дистриб'ютор ніяк не співпрацюють з російськими платформами. Її пісні, які транслюються у Росії, є просто піратською копією. Про це співачка розповіла на своїй сторінці в Instagram.
"Очевидно, що мій дистриб'ютор не працює з "Яндекс Музикою", і те, що ви бачите, — піратська копія, на що, на превеликий жаль, я ніяк не можу впливати і уж точно не заробляю з цього нічого", — написала Кажанна.
Співачка також звернулася до людей, які "легалізують росіян" в українському інформаційному просторі.
"Гортайте мою біографію, залізьте мені під шкіру, зазирніть мені в злив ванної — ви не побачите протиріч в моїй позиції, оскільки навіть TikTok з 2020 року веду українською. Мій коханий служить в "Азові", а метою моєю публічної діяльності є розвиток української музики і мене не зупинить ніхто", — заявила Кажанна.
У лейблі "Помітні" також відреагували на цей інцидент. Там наголосили, що ані артистка, ані її партнери не займаються поширенням української музики на російську аудиторію.
"На російських DIY-платформах будь-хто може завантажити трек з обкладинкою та доставити на місцеві платформи, оскільки вони не конфліктуватимуть ні з чим через відсутність правовласника в Росії", — заявили "Помітні".
Лейбл додав, що наразі працює з цим у правовому полі і шукають рішення, які могли б допомогти врегулювати ситуацію "без легітимізації російських платформ".
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