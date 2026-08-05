Настя Каменских в очередной раз "забыла" украинский язык и нарвалась на хейт (фото)

Украинская певица Настя Каменских после ряда языковых скандалов объявила, что теперь снимается в фильмах, а именно — в жанре ужасов.

Бывшая жена Потапа не раскрыла подробностей, но опубликовала в своём Instagram образ, в котором зрители увидят её на экранах осенью. NK сообщила об этом на английском и русском языках, чем в очередной раз разозлила украинцев.

Настя Каменских возмутила украинцев

"Всем привет, меня зовут Настя Каменских, и я снимаюсь в новом фильме ужасов с очень талантливыми актерами, которых вы все знаете. К сожалению, я не могу рассказать больше, но ждите премьеру осенью 2026 года", — заявила артистка, проживающая за рубежом.

Певица появилась в платье, испещрённом пятнами. Её волосы были спрятаны под париком, а на лице был макияж, соответствующий жанру.

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Настя Каменских снимается в фильмах ужасов Фото: Instagram

Украинцы раскритиковали артистку, которая публично общается на русском языке. Некоторые даже высказали предположение, что "известные актеры", о которых говорила NK, могут быть россиянами:

"Даже она уже забыла украинский язык. У артистов что, амнезия?"

"Наверное, с известными россиянами, потому что всё к этому и шло".

"Бабло побеждает зло! Когда "чумачечая" натура становится твоим истинным лицом".

"Вы уже в Юрмале опозорились, особенно Потап".

"А зачем на русском?"

"Как же стыдно за таких артистов, как вы".

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Настя Каменских и Потап посетили Юрмалу, чтобы принять участие в фестивале Лаймы Вайкуле Laima Rendezvous Jūrmala 2026 на фоне слухов о беременности.

Певица вернулась в Киев после длительного пребывания за границей. Реакция украинцев разделилась на негативную и положительную.

Кроме того, украинцы высмеяли возвращение Потапа и Насти в Threads.