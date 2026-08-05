Настя Каменських вкотре "забула" українську та нарвалася на хейт (фото)
Українська співачка Настя Каменських після низки мовних скандалів оголосила, що тепер знімається у фільмах, а саме — у жанрі жахів.
Колишня дружина Потапа не розкрила подробиць, але показала у своєму Instagram образ, у якому глядачі побачать її на екранах восени. Новину NK повідомила англійською та російською мовами, чим вкотре розлютила українців.
Настя Каменських розлютила українців
"Усім привіт, мене звати Настя Каменських і я знімаюся в новому горрорі з дуже талановитими акторами, яких ви всі знаєте. На жаль, я не можу розповісти більше, аде чекайте на прем'єру восени 2026 року", — заявила артистка, яка живе за кордоном.
Співачка постала в сукні, вкритій плямами. Її волосся було заховане під перукою, а на обличчі був відповідний жанру макіяж.
Українці розкритикували артистку, яка спілкується російською публічно. Дехто навіть припустив, що "відомими акторами", про яких говорила NK, можуть бути росіяни:
- "Уже і вона забула українську мову. У артистів амнезія?"
- "Напевно, з відомими росіянами, бо все до цього йшло".
- "Бабло перемагає зло! Коли "чумачєчая" натура стає твоїм справжнім обличчям".
- "Ви вже в Юрмалі опозорились, особливо Потап".
- "А чого російською?"
- "Як же соромно, за таких артистів як ви".
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Настя Каменських і Потап завітали до Юрмали на фестиваль Лайми Вайкуле Laima Rendezvous Jūrmala 2026 на фоні чуток про вагітність.
- Співачка повернулася до Києва після тривалого часу життя за кордоном. Реакція українців розділилася на хейт та позитив.
Крім того, українці висміяли повернення Потапа і Насті у Threads.