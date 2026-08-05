Настя Каменських вкотре "забула" українську та нарвалася на хейт (фото)

Українська співачка Настя Каменських після низки мовних скандалів оголосила, що тепер знімається у фільмах, а саме — у жанрі жахів.

Колишня дружина Потапа не розкрила подробиць, але показала у своєму Instagram образ, у якому глядачі побачать її на екранах восени. Новину NK повідомила англійською та російською мовами, чим вкотре розлютила українців.

Настя Каменських розлютила українців

"Усім привіт, мене звати Настя Каменських і я знімаюся в новому горрорі з дуже талановитими акторами, яких ви всі знаєте. На жаль, я не можу розповісти більше, аде чекайте на прем'єру восени 2026 року", — заявила артистка, яка живе за кордоном.

Співачка постала в сукні, вкритій плямами. Її волосся було заховане під перукою, а на обличчі був відповідний жанру макіяж.

Настя Каменських знімається в жахах Фото: Instagram

Українці розкритикували артистку, яка спілкується російською публічно. Дехто навіть припустив, що "відомими акторами", про яких говорила NK, можуть бути росіяни:

Відео дня

"Уже і вона забула українську мову. У артистів амнезія?"

"Напевно, з відомими росіянами, бо все до цього йшло".

"Бабло перемагає зло! Коли "чумачєчая" натура стає твоїм справжнім обличчям".

"Ви вже в Юрмалі опозорились, особливо Потап".

"А чого російською?"

"Як же соромно, за таких артистів як ви".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Настя Каменських і Потап завітали до Юрмали на фестиваль Лайми Вайкуле Laima Rendezvous Jūrmala 2026 на фоні чуток про вагітність.

Співачка повернулася до Києва після тривалого часу життя за кордоном. Реакція українців розділилася на хейт та позитив.

Крім того, українці висміяли повернення Потапа і Насті у Threads.