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Настя Каменських вкотре "забула" українську та нарвалася на хейт (фото)

Настя Каменських нарвалася на критику
Настя Каменських | Фото: kamenskux/instagram

Українська співачка Настя Каменських після низки мовних скандалів оголосила, що тепер знімається у фільмах, а саме — у жанрі жахів.

Колишня дружина Потапа не розкрила подробиць, але показала у своєму Instagram образ, у якому глядачі побачать її на екранах восени. Новину NK повідомила англійською та російською мовами, чим вкотре розлютила українців.

Настя Каменських розлютила українців

"Усім привіт, мене звати Настя Каменських і я знімаюся в новому горрорі з дуже талановитими акторами, яких ви всі знаєте. На жаль, я не можу розповісти більше, аде чекайте на прем'єру восени 2026 року", — заявила артистка, яка живе за кордоном.

Співачка постала в сукні, вкритій плямами. Її волосся було заховане під перукою, а на обличчі був відповідний жанру макіяж.

Настя Каменських
Настя Каменських знімається в жахах
Фото: Instagram

Українці розкритикували артистку, яка спілкується російською публічно. Дехто навіть припустив, що "відомими акторами", про яких говорила NK, можуть бути росіяни:

Відео дня
  • "Уже і вона забула українську мову. У артистів амнезія?"
  • "Напевно, з відомими росіянами, бо все до цього йшло".
  • "Бабло перемагає зло! Коли "чумачєчая" натура стає твоїм справжнім обличчям".
  • "Ви вже в Юрмалі опозорились, особливо Потап".
  • "А чого російською?"
  • "Як же соромно, за таких артистів як ви".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Крім того, українці висміяли повернення Потапа і Насті у Threads.