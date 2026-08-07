Через фото з Guf та музику РФ: бренд GUNIA прибрав Георгія Гудзя з проєкту до Дня Незалежності

Бренд GUNIA виключить багаторазового чемпіона світу з ММА Георгія Гудзя зі свого фотопроєкту до Дня Незалежності після хвилі критики в соцмережах. Причиною стали знайдені користувачами публікації спортсмена під російську музику та його фотографія з російським репером Guf.

У своїй заяві,яку оприлюднили в Instagram Stories, GUNIA визнав, що припустився помилки, запросивши Георгія Гудзя до участі у фотопроєкті, та попросив вибачення в аудиторії. У компанії зазначили, що вважають реакцію користувачів справедливою, а відповідальність за недостатню перевірку публічної діяльності спортсмена взяли на себе.

У бренді пояснили, що головною ідеєю фотопроєкту було представити людей, які своїми досягненнями формують сучасний образ України та українську ідентичність у різних сферах — культурі, спорті, літературі, музиці, військовій службі, спецслужбах та інших галузях. Водночас у GUNIA визнали, що не звернули належної уваги на окремі аспекти публічної комунікації Гудзя.

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Саме через це компанія вирішила виключити спортсмена зі списку учасників проєкту. У заяві також наголосили, що підтримка української культури, її розвиток і популяризація у світі є незмінними принципами бренду.

"Нашою метою було показати людей, які формують сильний образ України та сучасну українську ідентичність у культурі, спорті, літературі, музиці, війську, спеціальних службах та інших сферах нашого життя. Водночас ми упустили важливі аспекти його публічної комунікації. Це наша відповідальність. Саме тому його не буде серед учасників проєкту. Для нас принципово важливо говорити про українську культуру, підтримувати її розвиток і робити її видимою у світі. Наші цінності — це те, на чому тримається GUNIA і що об'єднує нас із вами. Ми вас чуємо і дякуємо за уважність та небайдужість до сенсів, які створюємо разом. Ми вже зробили висновки й обіцяємо, що подібне не повториться. Нам щиро прикро через цю ситуацію", — йдеться у заяві.

Реакція бренду GUNIA на скандал Фото: Скриншот

Що стало приичною скандалу довкола бренду GUNIA

Водночас, як зазначає видання hromadske, приводом для дискусії стала презентація спеціальної колекції GUNIA "Абетка", присвяченої Дню Незалежності України. Зокрема, натхненням для її створення став художник Георгій Нарбут — автор перших українських державних знаків.

Разом із колекцією бренд презентував фотопроєкт, у якому кожній літері українського алфавіту відповідає відома українська особистість. До нього увійшли, зокрема, поетеса Ліна Костенко, співачка Джамала, художниця Жанна Кадирова, співачка Кажанна та інші діячі.

Літеру "Ґ" у проєкті представляв багаторазовий чемпіон світу з ММА Георгій Гудзь. Однак після публікації світлин користувачі соцмереж звернули увагу, що у своїх російськомовних акаунтах спортсмен публікував фото з російським репером Guf, а також використовував російську музику у своїх дописах.

Проєкт GUNIA до Дня Незалежності Фото: З відкритих джерел

Ба більше, як йдеться в матеріалі "Телеграфа", Георгій Гудзь також розповів про свою участь у фотопроєкті в Instagram. Однак користувачі звернули увагу, що спортсмен опублікував допис російською мовою та додав до нього пісню російського гурту "Каспийский Груз".

Видання зазначає, що учасники цього гурту виступали в окупованому Криму після його анексії, через що потрапили до бази "Миротворець" і мають обмеження на в'їзд в Україну. Крім того, після початку повномасштабної війни вони публічно не висловлювали підтримки Україні.

Instagram Stories Георгія Гудзя щодо участі у проєкті бренду Фото: Телеграф

Після цього в коментарях під публікаціями GUNIA Project почалася хвиля критики. Зокрема, користувачі обурилися, що одним із облич кампанії до Дня Незалежності став спортсмен, який веде соцмережі російською мовою та використовує російську музику. Після хвилі критики GUNIA визнав свою помилку, перепросив перед аудиторією та оголосив, що Георгій Гудзь більше не братиме участі у фотопроєкті до Дня Незалежності.

Варто зауважити, що сам Георгій Гудзь наразі публічно не коментував ситуацію.

Також Фокус писав, що навколо української співачки Кажанни виник скандал після того, як її пісні з'явилися на російській платформі "Яндекс Музика". У відповідь артистка заявила, що не співпрацює з російськими сервісами, а розміщення її музики є піратським, тому вона не має на це впливу й не отримує жодного прибутку.

Крім того, повідомлялося, що Настя Каменських викликала обурення українців після анонсу своєї ролі в новому фільмі жахів. Співачка записала звернення англійською та російською мовами, не використавши українську, через що її розкритикували в соцмережах.