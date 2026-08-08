На Буковине задержали мужчину, который стрелял в полицейских и 11 дней скрывался в лесу (фото)

Житель села Иживцы Черновицкого района 11 дней скрывался в лесу. 28 июля он открыл огонь по оперативникам во время проведения санкционированных следственных действий.

В течение 11 дней правоохранители непрерывно проводили комплекс оперативно-розыскных мероприятий в отношении 54-летнего жителя села Иживцы, который открыл огонь по полицейским и скрылся в лесу. Об этом сообщает Нацполиция.

Оперативники уголовного розыска, следователи, кинологи, взрывотехники, криминалисты, патрульные полицейские, бойцы спецподразделения "КОРД", операторы беспилотных летательных аппаратов, а также военнослужащие Национальной гвардии Украины отрабатывали возможные места нахождения мужчины и прочесывали местность в рамках специальной полицейской операции.

В результате проведенных мероприятий удалось установить местонахождение разыскиваемого. Вооруженного мужчину задержали в помещении, где хранится сухая трава.

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Мужчину задержали в сеновале Фото: Нацполиция

Досудебное расследование проводится по ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Изъятое оружие Фото: Национальная полиция

Отмечается, что в ходе санкционированного обыска по месту жительства мужчины полицейские обнаружили и изъяли патроны.

Мужчина хранил патроны в жестяной банке Фото: Нацполиция

Напомним, утром 28 июля, во время проведения процессуальных мероприятий, житель села Ижовцы произвел несколько выстрелов из охотничьего ружья в сторону правоохранителей и скрылся в лесу. В результате нападения двое оперативников уголовного розыска полиции Буковины получили огнестрельные ранения. В настоящее время они находятся в медицинском учреждении.

Позже полицейские сообщили о розыске Валерия Миглея, 1971 года рождения. Как отмечалось, мужчина мог быть вооружен и представлять опасность.