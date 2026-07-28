Может быть вооружен: полиция Буковины разыскивает мужчину, ранившего двух полицейских (фото)

В Черновицкой области произошла стрельба. Мужчина ранил из ружья двух полицейских и скрылся в лес. В настоящее время Нацполиция обнародовала данные о стрелявшем.

Полицейские сообщили о розыске Миглея Валерия Николаевича, 19 ноября 1971 года рождения, жителя села Иживцы Черновицкого района. По имеющейся информации, мужчина может быть вооружен и представлять опасность.

Сегодня, 28 июля, около 07:45 в селе Ижовцы Черновицкого района сотрудники полиции прибыли по месту жительства 54-летнего местного жителя для проведения санкционированных следственных действий в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Эта статья касается незаконного обращения с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами, за что предусмотрено наказание от 3 до 7 лет лишения свободы. Речь идет о ношении, хранении, покупке или продаже предметов без разрешения. Не касается охотничьего гладкоствольного оружия.

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Однако во время проведения процессуальных действий мужчина произвел несколько выстрелов из охотничьего ружья в сторону сотрудников правоохранительных органов, после чего скрылся в сторону леса.

В результате вооруженного нападения двое полицейских получили огнестрельные ранения. Пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Напомним, Фокус сообщал о стрельбе в Черновицкой области и рассказывал подробности инцидента.

А 27 июля мужчина с ножом напал на участников митинга во Львове. Его обезвредили и передали полиции.