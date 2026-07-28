Може бути озброєний: поліція Буковини розшукує чоловіка, що поранив двох правоохоронців (фото)

У Чернівецькій області сталась стрілянина. Чоловік поранив з рушниці двох поліцейських та втік до лісу. Нині Нацполіція оприлюднила дані про стрілка.

Поліцейські повідомили про розшук Міглея Валерія Миколайовича, 19 листопада 1971 року народження, жителя села Їжівці Чернівецького району. За наявною інформацією, чоловік може бути озброєний та становити небезпеку.

Сьогодні, 28 липня, близько 07:45 у селі Їжівці Чернівецького району співробітники поліції прибули за місцем проживання 54-річного місцевого жителя для проведення санкціонованих слідчих дій у межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Ця стаття стосується незаконного поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами, за що загрожує від 3 до 7 років тюрми. Мається на увазі носіння, зберігання, купівлі або продажу предметів без дозволу. Не стосується мисливської гладкоствольної зброї.

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Але під час виконання процесуальних дій чоловік здійснив кілька пострілів із мисливської рушниці у бік правоохоронців, після чого втік у напрямку лісу.

Унаслідок збройного нападу двоє поліцейських отримали вогнепальні поранення. Потерпілих госпіталізовано, їм надається необхідна медична допомога.

Нагадаємо, Фокус повідомляв про стрілянину у Чернівецькій області та розповідав подробиці інциденту.

А 27 липня чоловік з ножем напав на мітингувальників у Львові. Його знешкодили та передали поліцейським.