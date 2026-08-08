На Буковині затримали чоловіка, який стріляв по поліцейських та 11 днів ховався у лісі (фото)

Мешканець села Їжівці Чернівецького району 11 днів переховувався у лісі. Він стріляв по оперативникам під час проведення санкціонованих слідчих дій 28 липня.

Упродовж 11 днів правоохоронці безперервно проводили комплекс оперативно-розшукових заходів щодо 54-річного жителя села Їжівці, який відкрив стрілянину по поліцейських та втік у ліс. Про це повідомляє Нацполіція.

Оперативники карного розшуку, слідчі, кінологи, вибухотехніки, спеціалісти-криміналісти, патрульні поліцейські, бійці спецпідрозділу КОРД, оператори безпілотних літальних апаратів, а також військовослужбовці Національної гвардії України відпрацьовували можливі місця перебування чоловіка та прочісували місцевість в рамках спеціальної поліцейської операції.

У результаті проведених заходів було встановлено місцеперебування розшукуваного. Озброєного чоловіка затримали у приміщенні, де зберігається суха трава.

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Чоловіка затримали у сіннику Фото: Нацполіція

Досудове розслідування здійснюється за ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу) та ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Вилучена зброя Фото: Національна поліція

Зазначається, що під час санкціонованого обшуку за місцем проживання чоловіка поліцейські виявили та вилучили набої.

Чоловік зберігав набої у бляшанці Фото: Нацполіція

Нагадаємо, вранці 28 липня, під час виконання процесуальних заходів, мешканець села Їжівці здійснив кілька пострілів із мисливської рушниці в бік правоохоронців та втік у ліс. Унаслідок нападу двоє оперативників карного розшуку поліції Буковини отримали вогнепальні поранення. Наразі вони перебувають у медичному закладі.

Пізніше поліцейські повідомили про розшук Валерія Міглея 1971 року народження. Чоловік, як наголошувалося, міг бути озброєним та становити небезпеку.