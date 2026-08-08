Ливень, град и шквальный ветер: в Одессе и Харькове бушует непогода (видео)

В Одессе наблюдаются сильные порывы ветра, сносящие шезлонги на пляже, и ливень, затопивший городские дороги. В Харькове пошел сильный град.

На Украину обрушилась непогода. На Одессу обрушился сильный ветер, который уже успел создать серьезные проблемы на побережье и в городе. Мощные порывы буквально сносят всё, что попадается на их пути. "Фокус" собрал всю известную информацию.

Как сообщают местные группы в соцсетях, на пляжах ветер опрокидывает и уносит шезлонги и пляжные зонтики. Отдыхающим пришлось в срочном порядке покинуть побережье.

Стихия затронула не только прибрежную зону. Сильный ветер валит деревья в разных районах Одессы, а часть города, по предварительным данным, осталась без электроснабжения.

В Харькове пошел град. Олег Синегубов, глава Харьковской ОГА, предупреждал, что в ближайший час и до конца суток в Харькове и области ожидается сильный дождь.

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"Будьте внимательны, учитывайте прогноз в своих планах. В случае непогоды избегайте нахождения под деревьями, рекламными щитами и линиями электропередач", — отметил председатель ОГА.

В Киеве, тем временем, тоже обещают дождь. В Гидрометцентре предупреждают, что в столице и в Киевской области пройдут дожди, местами с грозами.

Температура составит +22…+24 градуса тепла.

Напомним, что в Европе из-за рекордной жары упал уровень воды в реках Рейн и Дунай. И там начали находить артефакты из прошлого.

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