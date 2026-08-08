Злива, град та шквальний вітер: в Одесі та Харкові вирує негода (відео)

В Одесі сильні пориви вітру, який зносить шезлонги на пляжі, та злива, яка затопила міські дороги. В Харкові пішов сильний град.

Україну накрила негода. На Одесу обрушився сильний вітер, який уже встиг створити серйозні проблеми на узбережжі та місті. Потужні пориви буквально зносять все, що трапляється на їхньому шляху. Фокус зібрав все, що відомо.

Як повідомляють місцеві паблики, на пляжах вітер перевертає та зносить шезлонги та пляжні парасольки. Відпочивальникам довелося екстрено залишати узбережжя.

Стихія торкнулася не лише прибережної зони. Сильний вітер валить дерева у різних районах Одеси, а частина міста, за попередніми даними, залишилася без електропостачання .

У Харкові пішов град. Олег Синєгубов, начальник Харківської ОДА, попереджав, що у найближчу годину зі збереженням до кінця доби у Харкові та області - значний дощ.

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"Будьте уважними, враховуйте прогноз у своїх планах. У разі негоди уникайте перебування під деревами, рекламними щитами та лініями електропередач", - зазначив голова ОДА.

У Києві, тим часом, також збирається на дощ. У Гідрометцентрі попереджають, що в столиці та на Київщині пройдуть дощі, місцями із грозами.

Температура становитиме +22…+24 градуси тепла.

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