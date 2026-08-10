Мор рыбы на Борщаговке: местные показали речку с вонючей зеленой водой (видео)

Автор видео отметил, что экологическая катастрофа происходит в Софиевской Борщаговке. Об этом районе неоднократно писали киевские СМИ. Ведь здесь из-за неконтролируемой застройки в воду попадают отходы многоэтажных домов.

"На Софиевской Борщаговке, на улице Каденюка, возле „Новуса“, происходит гибель рыбы. Слили какие-то сточные воды или сливают сточные воды… И вот рыба гибнет, ее здесь очень много… все стекает в озера. Вон какая-то жижа плывет и воняет, как будто сточными водами", — комментирует на видео мужчина, который показал, как вода в реке стала зеленой и непрозрачной.

Впрочем, проблема загрязнения реки в Софиевской Борщаговке — не нова. Только в июле издание "Киевщина 24/7" опубликовало расследование о том, как новостройки этого района, который когда-то был небольшим селом под Киевом, разрушают экологию.

Відео дня

Сейчас Софиевская Борщаговка превратилась в густонаселенный спальный район с множеством многоэтажек. С одной стороны, застройка оказалась довольно успешной, ведь многие люди смогли приобрести квартиры в новых жилых комплексах недалеко от столицы.

Однако авторы расследования отмечают, что большинство этих домов построены незаконно: "Многочисленные земельные махинации, недобросовестные застройщики, нарушения экологических норм, требований к высоте зданий, отсутствие разрешений на эксплуатацию — вот "киты", на которых стоят новостройки Софиевской Борщаговки".

Именно водоотведение является одной из наиболее актуальных проблем района.

Поскольку застройщики не продумывают, куда отводить ливневые и канализационные стоки, а власти не контролируют этот аспект, некоторые жители села страдают от постоянных затоплений и загрязнений.

Софиевская Борщаговка страдает от подтоплений

Жительница Софиевской Борщаговки Оксана Лукашук рассказала, что проблема со сточными водами существует с 2019 года. Однако ситуация стала критической в 2022 году.

Жилые комплексы "София Сити", "София Резиденс", "София Нова" и "София Клубный" не подключены к канализации. Ливневые и некоторые канализационные стоки выведены в лес, что приводит к подтоплению частных домов при каждом сильном дожде. А загрязненная вода попадает в реку.

Интересно, что даже в аэропорту "Киев" были недовольны новостройками Софиевской Борщаговки, ведь многоэтажки были построены с нарушением норм по высоте и создают препятствие для захода самолетов на посадку.

Напомним, что в июле река Лыбидь, протекающая через Соломенский, Шевченковский и Голосеевский районы и впадающая в Днепр, изменила цвет и стала ярко-зеленой.

Также сообщалось, что тысячи канистр с химикатами были сброшены в реку Козку в Киевской области. Волонтеры и экологи расчистили 400 метров русла возле Бучи, однако ядовитые вещества загрязнили воду и вынудили местных животных покинуть эти места.