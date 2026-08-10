Мор риби на Борщагівці: місцеві показали річку із смердючою зеленою водою (відео)

Автор відео зазначив, що екологічна катастрофа відбувається на Софіївській Борщагівці. Про цей район неодноразово писали київські ЗМІ. Адже тут через неконтрольовану забудову в воду потрапляють відходи багатоповерхівок.

"На Софіївській Борщагівці по вулиці Каденюка, біля "Новуса", відбувається мор риби. Злили якісь нечистоти, чи зливають нечистоти... І он риба дохне, її дуже багато тут… все йде в озера. Он якась жижа пливе і воняє наче якимись стічними водами", — коментує на відео чоловік, який показав, як вода у річці стала зеленою та непрозорою.

Втім, проблема із забрудненням річки на Софіївській Борщагівці – не нова. Тільки у липні видання "Київщина 24/7" випустило розслідування про те, як новобудови цього району, який колись був невеличким селом під Києвом, знищують екологію.

Зараз Софіївська Борщагівка перетворилась на густо заселений спальний район із купою багатоповерхівок. З одного боку, забудова виявилася досить успішною, адже багато людей змогли придбати квартири у нових житлових комплексах неподалік від столиці.

Відео дня

Але автори розслідування зазначають, що більшість цих будинків зведені незаконно: "Численні земельні махінації, недоброчесні забудовники, порушення екологічних норм, вимог до висотності, відсутність дозволів на експлуатацію – "кити", на яких стоять новобудови Софіївської Борщагівки".

Саме водовідведення є однією з найбільш нагальних проблем району.

Через те, що забудовники не продумують, куди виводити зливові та каналізаційні стоки, а влада не контролює цей аспект, деякі мешканці села страждають від постійних затоплень та забруднень.

Софіївська Борщагівка страждає від підтоплень

Мешканка Софіївської Борщагівки Оксана Лукашук розповіла, що проблема зі стічними водами існує з 2019 року. Однак критичною ситуація стала у 2022 році.

Житлові комплекси "Софія Сіті", "Софія Резиденс", "Софія Нова" і "Софія Клубний" не підключені до каналізації. Зливові й деякі каналізаційні стоки виведені у ліс, що призводить до підтоплення приватних будинків під час кожного рясного дощу. А забруднена вода потрапляє у річку.

Цікаво, що навіть у аеропорту "Київ" були незадоволені новобудовами Софіївської Борщагівки, адже багатоповерхівки були побудовані з порушеннями норм по висотності і є перешкодою для заходу літаків на посадку.

Нагадаємо, в липні річка Либідь, яка протікає через Солом'янський, Шевченківський та Голосіївський райони й впадає у Дніпро, змінила колір і стала яскраво-зеленою.

Також повідомлялося, що тисячі каністр із хімікатами скинули в річку Козку в Київській області. Волонтери та екологи розчистили 400 метрів русла біля Бучі, проте отруйні речовини забруднили воду та змусили місцевих тварин покинути ці місця.