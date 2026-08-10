Мор риби на Борщагівці: місцеві показали річку із смердючою зеленою водою (відео)
Автор відео зазначив, що екологічна катастрофа відбувається на Софіївській Борщагівці. Про цей район неодноразово писали київські ЗМІ. Адже тут через неконтрольовану забудову в воду потрапляють відходи багатоповерхівок.
"На Софіївській Борщагівці по вулиці Каденюка, біля "Новуса", відбувається мор риби. Злили якісь нечистоти, чи зливають нечистоти... І он риба дохне, її дуже багато тут… все йде в озера. Он якась жижа пливе і воняє наче якимись стічними водами", — коментує на відео чоловік, який показав, як вода у річці стала зеленою та непрозорою.
Втім, проблема із забрудненням річки на Софіївській Борщагівці – не нова. Тільки у липні видання "Київщина 24/7" випустило розслідування про те, як новобудови цього району, який колись був невеличким селом під Києвом, знищують екологію.
Зараз Софіївська Борщагівка перетворилась на густо заселений спальний район із купою багатоповерхівок. З одного боку, забудова виявилася досить успішною, адже багато людей змогли придбати квартири у нових житлових комплексах неподалік від столиці.
Але автори розслідування зазначають, що більшість цих будинків зведені незаконно: "Численні земельні махінації, недоброчесні забудовники, порушення екологічних норм, вимог до висотності, відсутність дозволів на експлуатацію – "кити", на яких стоять новобудови Софіївської Борщагівки".
Саме водовідведення є однією з найбільш нагальних проблем району.
Через те, що забудовники не продумують, куди виводити зливові та каналізаційні стоки, а влада не контролює цей аспект, деякі мешканці села страждають від постійних затоплень та забруднень.
Мешканка Софіївської Борщагівки Оксана Лукашук розповіла, що проблема зі стічними водами існує з 2019 року. Однак критичною ситуація стала у 2022 році.
Житлові комплекси "Софія Сіті", "Софія Резиденс", "Софія Нова" і "Софія Клубний" не підключені до каналізації. Зливові й деякі каналізаційні стоки виведені у ліс, що призводить до підтоплення приватних будинків під час кожного рясного дощу. А забруднена вода потрапляє у річку.
Цікаво, що навіть у аеропорту "Київ" були незадоволені новобудовами Софіївської Борщагівки, адже багатоповерхівки були побудовані з порушеннями норм по висотності і є перешкодою для заходу літаків на посадку.
Нагадаємо, в липні річка Либідь, яка протікає через Солом'янський, Шевченківський та Голосіївський райони й впадає у Дніпро, змінила колір і стала яскраво-зеленою.
Також повідомлялося, що тисячі каністр із хімікатами скинули в річку Козку в Київській області. Волонтери та екологи розчистили 400 метрів русла біля Бучі, проте отруйні речовини забруднили воду та змусили місцевих тварин покинути ці місця.