Скандал с лагерями "Артек": учреждения продолжают работать, несмотря на выявленные нарушения, — Лубинец

В детских лагерях "Артек Закарпатье" и "Артек Пуща-Водица" были выявлены проблемы с питанием, условиями проживания, материально-техническим обеспечением и укрытиями. Администрации учреждений согласились с замечаниями и приступили к устранению недостатков.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире телеканала "Апостроф".

31 июля после жалоб родителей в социальных сетях омбудсман направил мониторинговую группу в два лагеря. Проверка выявила, в частности, ненадлежащее обустройство укрытий, недостаточное количество санузлов и ограниченный доступ детей к бытовым удобствам.

После проверки Лубинец направил письма с отчетом о принятых мерах в Закарпатскую областную государственную администрацию, Министерство социальной политики и другие органы. Администрации обоих учреждений признали недостатки и согласились с рекомендациями омбудсмена.

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"Я очень надеюсь, что в ближайшее время мы отправимся на повторную проверку и убедимся, что там, по крайней мере, большинство проблемных вопросов устранено", — сообщил Лубинец.

По его словам, лагеря пока продолжают работать, поскольку у Офиса омбудсмена нет полномочий их закрывать. Часть родителей после появления информации о проблемах забрала детей, однако часть воспитанников по-прежнему находится в этих учреждениях.

Лубинец также отметил, что эти лагеря принимают за счет средств государственного бюджета детей погибших героев, ветеранов, детей с прифронтовых территорий и тех, кто находится в сложных жизненных обстоятельствах.

Омбудсмен инициировал отдельную проверку в отношении должностных лиц, которые за два месяца до его визита выдали одному из лагерей разрешение на продолжение работы. В ходе последующего мониторинга там были выявлены нарушения, которые, по словам Лубинца, государственные инспекторы ранее не зафиксировали.

Лубинец также сообщил о начале масштабного мониторинга детских лагерей, финансируемых из государственного или местных бюджетов.

Что известно о проверках лагерей

Напомним, 5 августа Дмитрий Лубинец показал кадры проверки детского лагеря в Пуще-Водице. Мониторинговая группа обнаружила там грязь, плесень, грибок, сломанную мебель, проблемы с питанием и ненадлежащим образом оборудованные укрытия.

Проверка была проведена после поступления жалоб от родителей, отправивших детей в лагерь на оздоровление. По итогам мониторинга Лубинец направил официальные письма в Министерство социальной политики, семьи и единства Украины и ожидал реакции ведомства.

Ранее омбудсман инициировал проверку детского лагеря "Артек Закарпатье" после поступления жалоб на условия проживания. Путевки в лагерь закупались за государственные средства, а отдыхать по программе "еОздоровление" туда направляли детей из прифронтовых регионов и семей льготных категорий. В частности, в лагере находились 110 детей из Вишневого.

По словам Лубинец, государство выделяет 1352 гривны в сутки на содержание одного ребенка из льготной категории. Эта сумма была утверждена Министерством социальной политики Украины для финансирования детского отдыха. Эти средства должны покрывать расходы на комфортное проживание и оздоровление детей.

После того как ситуация с администрацией лагерей в Закарпатье и в Пуще-Водице получила огласку, начали устранять выявленные проблемы.

Лубинец считает, что органы власти зачастую реагируют на нарушения только после того, как на них обращают внимание. Он подчеркнул необходимость постоянного контроля и сообщил о начале систематического мониторинга детских лагерей по всей Украине.