За госсчет, но без условий: родители детей, вывезенных из Вишневого, жалуются на реалии в закарпатском "Артеке" (фото)

Родители детей, которых вывезли из Вишневого в Киевской области после российского удара 6 июля и отправили на "оздоровление" в лагерь в Закарпатье, пожаловались на условия, в которых они оказались.

По меньшей мере 110 детей из общины, значительная часть которых лишилась дома в результате обстрелов со стороны РФ, отправили на отдых в лагерь "Артек" в Закарпатье. Однако в месте, где дети должны были "оздоравливаться", были выявлены ненадлежащие бытовые условия, нарушения санитарных норм, неудовлетворительная организация досуга и ненадлежащее отношение. Об этом рассказали сами родители на странице "Дети Вишневого" в Facebook.

Люди сообщили, что в помещениях на территории лагеря есть плесень, а в еде обнаружены волосы. В ванных комнатах грязно, на стенах местами отвалилась плитка и сломаны краны, а мебель — старая и обдранная.

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Родители показали, в каком состоянии находятся ванные комнаты в закарпатском "Артеке"

Родители рассказали, что в целом во время пребывания детей в закарпатском "Артеке" обнаружили немало проблем, поэтому считают, что они требуют соответствующей реакции.

"Ведь во время пребывания наших детей в лагере мы выявили немало существенных проблем, которые, по нашему мнению, не должны остаться без нашего внимания. Мы убеждены, что улучшение условий проживания, санитарного состояния, организации досуга и отношения к детям этому лагерю точно не повредит. А наоборот, сделает отдых наконец-то комфортным для всех и по-настоящему оздоровительным", — говорится в сообщении.

В закарпатском "Артеке" обдертая старая мебель

Авторы публикации подчеркнули, что за отдых наших детей платит государство, то есть средства налогоплательщиков. Эти деньги направляются на то, чтобы дети получили качественный и достойный отдых. Особенно это касается детей, переживших трагические события в Вишневом.

"Мы никого не призываем искать виновных. Этим обращением мы лишь просим проверить, соответствуют ли фактические условия проживания, питания, санитарное состояние, организация досуга и отношение к детям тому уровню финансирования, который предусмотрен государством", — заявили родители.

В лагере в еде плавают волосы и грязные полотенца Фото: Facebook

В связи с выявленными проблемами инициативная группа призвала всех неравнодушных подписать коллективное обращение, которое разместили в холле Вишневского лицея № 2. В то же время родители подчеркнули, что не имеют претензий к местной службе социальной защиты, которая оперативно рассмотрела заявки. Люди лишь говорят, что хотят улучшения условий для отдыха детей в лагере.

Удар по Вишневому — что известно

Напомним, что российская атака на Вишневое в Киевской области произошла 6 июля. После этого власти начали эвакуацию жителей из Вишневого из-за повторной детонации БЧ.

Тогдашний глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что из-за попадания снаряда и повторной детонации из Вишневого были эвакуированы более полутысячи человек. В результате российской атаки возник пожар в складских помещениях и были разрушены десятки зданий, сообщили в ОВА. Удар по Вишневому уничтожил почти 5 улиц. Кроме того, власти сообщали о погибших и десятках раненых.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Вишневом находился склад боеприпасов, который начал взрываться в результате атаки РФ.