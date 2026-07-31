За держкошт, але без умов: батьки вивезених із Вишневого дітей скаржаться на реалії закарпатського "Артеку" (фото)

Батьки дітей, яких вивезли з Вишневого на Київщині після російського удару 6 липня та відправили на "оздоровлення" у табір на Закарпатті, поскаржилися на умови, в яких вони опинилися.

Щонайменше 110 дітей з громади, значна частина яких втратила дім внаслідок обстрілу РФ, відправили на відпочинок у табір "Артек" на Закарпатті. Однак у місці, де діти б мали "оздоровлюватися", було виявлено неналежні побутові умови, порушення санітарних норм, незадовільну організацію дозвілля та неналежне ставлення. Про це розповіли самі батьки на сторінці "Діти Вишневого" у Facebook.

Люди повідомили, що у приміщеннях на території табору є пліснява, а в їжі виявлено волосся. У ванних кімнатах брудно, на стінах подекуди повипадала плитка і поламані крани, а меблі — старі та обдерті.

Батьки показали стан ванних кімнат в закарпатському "Артеку"

Батьки розповіли, що загалом під час перебування дітей в закарпатському "Артеку" виявили чимало проблем, тому вважають, що вони потребують відповідної реакції.

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"Адже під час перебування наших дітей у таборі ми виявили чимало суттєвих проблем, які, на нашу думку, не повинні залишатися без нашої реакції. Ми переконані, що покращення умов проживання, санітарного стану, організації дозвілля та ставлення до дітей цьому табору точно не зашкодить. А навпаки, зробить відпочинок нарешті комфортним для всіх і справді оздоровчим", — йдеться у дописі.

У закарпатському "Артеку" обдерті старі меблі

Автори допису наголосили, що за відпочинок наших дітей платить держава, тобто кошти людей як платників податків. Ці гроші спрямовуються на те, щоб діти отримали якісний та гідний відпочинок. Особливо це стосується дітей, які пережили трагічні події у Вишневому.

"Ми нікого не закликаємо шукати винних. Цим зверненням ми лише просимо перевірити, чи відповідають фактичні умови проживання, харчування, санітарний стан, організація дозвілля та ставлення до дітей тому рівню фінансування, який передбачений державою", — заявили батьки.

У таборі в їжі плаває волосся і брудні рушники Фото: Facebook

У зв'язку з виявленими проблеми ініціативна група закликала всіх небайдужих підписати колективне звернення, яке розмістили у холі вишнівського ліцею №2. Водночас батьки наголосили, що не мають претензій до місцевої служби соціального захисту, яка оперативно опрацювала заявки. Люди лише кажуть, що хочуть поліпшення умов для відпочинку дітей у таборі.

Удар по Вишневому — що відомо

Нагадаємо, російська атака на Вишневе у Київській області сталася 6 липня. Після цього влада почала евакуацію людей з Вишневого через повторну детонацію БЧ.

Тодішній глава Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що через влучання та повторну детонацію з Вишневого евакуювали понад пів тисячі людей. Через російську атаку почалась пожежа на складських приміщеннях і зруйновано десятки будівель, повідомили в ОВА. Удар по Вишневому знищив майже 5 вулиць. Окрім того, влада повідомляла про загиблих та десятки поранених.

Згодом президент України Володимир Зеленський заявив, що у Вишневому був склад боєприпасів, який почав детонувати внаслідок атаки РФ.