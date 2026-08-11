Скандал з таборами "Артек": заклади продовжують працювати попри виявлені порушення, — Лубінець

У дитячих таборах "Артек Закарпаття" та "Артек Пуща-Водиця" виявили проблеми з харчуванням, умовами проживання, матеріально-технічним забезпеченням та укриттями. Адміністрації закладів погодилися із зауваженнями та почали усувати недоліки.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в етері телеканалу “Апостроф”.

31 липня після скарг батьків у соцмережах омбудсман направив моніторингову групу до двох таборів. Перевірка виявила, зокрема, неналежне облаштування укриттів, недостатню кількість санвузлів та обмежений доступ дітей до побутових умов.

Після перевірки Лубінець направив листи реагування до Закарпатської ОВА, Міністерства соціальної політики та інших органів. Адміністрації обох закладів визнали недоліки та погодилися з рекомендаціями омбудсмана.

“Я дуже сподіваюсь, що найближчим часом ми поїдемо на повторну перевірку і вже встановимо, що там принаймні більшість проблемних питань усунуто”, — повідомив Лубінець.

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За його словами, табори наразі продовжують працювати, оскільки Офіс омбудсмана не має повноважень їх закривати. Частина батьків після появи інформації про проблеми забрала дітей, однак частина вихованців продовжує перебувати в закладах.

Лубінець також зазначив, що ці табори приймають за кошти державного бюджету дітей загиблих Героїв, ветеранів, дітей з прифронтових територій та тих, хто перебуває у складних життєвих обставинах.

Окрему перевірку омбудсман ініціював щодо посадовців, які за два місяці до його візиту видали одному з таборів дозвіл на продовження роботи. Під час подальшого моніторингу там виявили порушення, яких, за словами Лубінця, державні інспектори раніше не зафіксували.

Лубінець також повідомив про початок масштабного моніторингу дитячих таборів, які фінансуються з державного або місцевих бюджетів.

Що відомо про перевірки таборів

Нагадаємо, 5 серпня Дмитро Лубінець показав кадри з перевірки дитячого табору в Пущі-Водиці. Моніторингова група виявила там бруд, плісняву, грибок, поламані меблі, проблеми з харчуванням та не належно облаштовані укриття.

Перевірку провели після скарг батьків, які відправили дітей до табору на оздоровлення. За результатами моніторингу Лубінець направив офіційні листи до Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності України та очікував на реакцію відомства.

Раніше омбудсман ініціював перевірку дитячого табору “Артек Закарпаття” після скарг на умови проживання. Путівки до закладу закуповували за державні кошти, а відпочивати за програмою “єОздоровлення” туди направляли дітей з прифронтових регіонів та сімей пільгових категорій. Зокрема, у таборі перебували 110 дітей із Вишневого.

За словами Лубінця, держава виділяє 1352 гривні на добу на утримання однієї дитини пільгової категорії. Цю суму затвердило Міністерство соціальної політики України для фінансування дитячого відпочинку. Ці кошти мають покривати комфортне проживання та оздоровлення дітей.

Після розголосу ситуації адміністрації таборів на Закарпатті та в Пущі-Водиці почали усувати виявлені проблеми.

Лубінець вважає, що органи влади часто реагують на порушення лише після того, як на них звертають увагу. Він наголосив на необхідності постійного контролю та повідомив про початок систематичного моніторингу дитячих таборів по всій Україні.