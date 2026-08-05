"Бруд, пліснява і грибок": Лубінець показав, що відбувається у дитячому таборі в Пущі-Водиці (відео)

Антисанітарія, поламані меблі, погане харчування — це лише невелика частина того, що побачив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у дитячому літньому таборі в Пущі-Водиці.

Моніторингова група за його розпорядженням відвідала табір після скарг батьків, які відправили своїх дітей на оздоровлення. Він опублікував кадри інспекції в соціальних мережах. Починаючи з ранку, інспектори обійшли територію та зафіксували кричущі порушення.

"У кімнатах — бруд, поламані меблі, пліснява і грибок. У підсобних приміщеннях персоналу — пляшки з алкоголем. У харчоблоці — гнилі фрукти. Щоденні проби взято не з усіх страв. Мурахи всюди — від житлових кімнат до харчових цехів. Укриття не обладнані належним чином: спальні місця облаштовані на палетах, постільні речі брудні, питної води недостатньо", — перелічує Лубінець.

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Крім того, пише він, на території табору встановлено кавові автомати, до яких мають доступ навіть діти молодшого віку.

Але найбільше, зазначає омбудсмен, його зачепило інше:

"Під дописом про "Артек" одна з мам написала, що забрала дитину з табору, а та повернулася дуже схудлою. Під цим коментарем почали з’являтися повідомлення інших батьків уже про інші дитячі табори. І знову — схожі історії. Чи справді йдеться про поодинокі випадки? Чи маємо ми справу з системною проблемою організації відпочинку та оздоровлення наших дітей?"

Виходячи з побаченого та почутого, Лубінець зажадав реакції від Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності України, а за результатами моніторингу надіслав офіційні листи й очікує на конкретну реакцію. Він нагадав, що дитячий табір — це місце, де держава має забезпечити дитині безпеку, належні умови та повагу до її прав.

"І якщо замість цього ми бачимо бруд, цвіль, неналежні укриття та інші порушення, мають бути зміни та відповідальність. Діти не повинні розплачуватися своїм здоров’ям і безпекою за чиюсь недбалість", — наголосив омбудсмен.

У коментарі для "Суспільного" він розкрив ще більше подробиць. Зокрема, Лубінець розповів, що дитячі майданчики на території табору просто небезпечні для здоров’я, а також про інші проблеми.

Раніше омбудсмен ініціював масштабну перевірку дитячого табору "Артек Закарпаття" через катастрофічні умови проживання дітей, путівки до якого закуповувалися державою. Туди за державні кошти та за програмою "єОздоровлення" відправили відпочивати дітей із прифронтових регіонів та сімей пільгових категорій (зокрема, 110 дітей із постраждалого міста Вишневе).

За його словами, на утримання дитини пільгової категорії у таборі держава виділяє 1352 грн на добу. Ця сума затверджена Міністерством соціальної політики України для фінансування дитячого відпочинку, і з оплатою проблем немає. Ці кошти мають забезпечити юним українцям комфортне перебування та оздоровлення в таборі.

Після того, як ця справа набула розголосу, і в Закарпатті, і в Пущі-Водиці взялися за виправлення ситуації.

На думку Лубінця, основною проблемою є те, що органи влади займаються цим питанням лише тоді, коли хтось на нього вкаже, а постійна робота в цьому напрямку не ведеться. І виходить, що чиновники "гасять пожежу", а не роблять усе, щоб не допускати подібних ситуацій.

"Я вирішив розпочати систематичний моніторинг усіх дитячих таборів в Україні", — пообіцяв омбудсмен, висловивши надію, що це хоча б якось вплине на ситуацію, що склалася.

Нагадаємо, раніше Лубінець вимагав від уряду знизити прохідний бал для абітурієнтів до 130, однак у Міністерстві освіти відмовилися це зробити.