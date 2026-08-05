"Грязь, плесень и грибок": Лубинец показал, что творится в детском лагере в Пуще-Водице (видео)

Антисанитария, сломанная мебель, плохое питание — только малая часть того, что увидел Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в детском летнем лагере в Пуща-Водице.

Мониторинговая группа по его распоряжению посетила лагерь после жалоб родителей, которые отправили своих детей на оздоровление. Кадры инспекции он опубликовал в соцсетях. С самого утра проверяющие прошлись по территории и зафиксировали вопиющие нарушения.

"В комнатах — грязь, сломанная мебель, плесень и грибок. В подсобных помещениях персонала — бутылки с алкоголем. На пищеблоке — гнилые фрукты. Суточные пробы имеются не со всех блюд. Муравьи повсюду — от жилых комнат до пищевых цехов. Укрытия не оборудованы должным образом: спальные места оборудованы на паллетах, постельные принадлежности грязные, питьевой воды недостаточно", — перечисляет Лубинец.

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Кроме того, пишет он, на территории лагеря установлены кофейные аппараты, к которым имеют доступ даже дети младшего возраста.

Но больше всего, отмечает омбудсмен, его задело другое:

"Под постом про "Артек" одна из мам написала, что забрала ребенка из лагеря, а тот вернулся очень худой. Под этим комментарием начали появляться сообщения других родителей уже о других детских лагерях. И снова — похожие истории. Действительно ли речь идет о частных случаях? Имеем ли мы дело с системной проблемой организации отдыха и оздоровления наших детей?"

Исходя из увиденного и услышанного, Лубинец потребовал реакции от Министерства социальной политики, семьи и единства Украины, а по результатам мониторинга направил официальные письма и ожидает конкретной реакции. Он напомнил, что детский лагерь — это место, где государство должно обеспечить ребенку безопасность, надлежащие условия и уважение его прав.

"И если вместо этого мы видим грязь, плесень, ненадлежащие укрытия и другие нарушения, должны быть изменения и ответственность. Дети не должны платить за чью-то халатность своим здоровьем и безопасностью", — подчеркнул омбудсмен.

В комментарии "Суспільному" он раскрыл еще больше деталей. Так, Лубинец рассказал, что детские площадки на территории лагеря просто опасны для здоровья, а также о других проблемах.

Ранее омбудсмен инициировал масштабную проверку детского лагеря "Артек Закарпатье" из-за катастрофических условий проживания детей, путевки в который закупались государством. Туда за государственные средства и по программе "єОздоровлення" отправили отдыхать детей из прифронтовых регионов и семей льготных категорий (в частности, 110 детей из пострадавшего города Вишневое).

По его словам, на содержание ребенка льготной категории в лагере государство выделяет 1352 грн в сутки. Сумма утверждена Министерством социальной политики Украины для финансирования детского отдыха, и с оплатой нет проблем. Эти деньги должны обеспечивать юным украинцам комфортное пребывание и оздоровление в лагере.

После резонанса и в Закарпатье, и в Пуще-Водице занялись исправлением ситуации.

По мнению Лубинца, основной проблемой является то, что органы власти занимаются вопросом только тогда, когда на него кто-то укажет, а постоянная работа в этом отношении не ведется. И получается, что чиновники "тушат пожар", а не делают все, чтобы не допускать подобных ситуаций.

"Я принял решение начать системный мониторинг всех детских лагерей в Украине", —пообещал омбудсмен, выразив надежду, что хоть это повлияет на сложившуюся ситуацию.

Напомним, ранее Лубинец требовал от правительства снизить проходной бал для абитуриентов до 130, однако в Минобразования отказались это делать.