Украину накроют грозовые дожди и прохлада: Диденко рассказала, когда вернется жара

В Украине уже в ближайшие дни жара значительно ослабнет — 12 августа большинство областей окажется под влиянием холодного атмосферного фронта. Температура воздуха снизится до комфортных +21…+26 градусов, однако на юге и юго-востоке еще сохранится жаркая погода.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Telegram, изменение погоды связано с прохождением холодного атмосферного фронта, облачность от которого уже наблюдается над западными регионами Украины.

По её прогнозу, уже сегодня вечером и в ночь на 12 августа фронт принесет в Украину кратковременные грозовые дожди. В то же время в среду днём значительных осадков на территории страны не ожидается.

После прохождения атмосферного фронта температура воздуха заметно снизится. В большинстве областей столбики термометров покажут от +21 до +26 градусов. В то же время в южных и юго-восточных регионах будет теплее — там температура составит около +28…+31 градуса.

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Погода в Киеве 12 августа — что прогнозируют синоптики

Изменение погоды коснется и Киева. По словам синоптика, в столице сегодня вечером и в ближайшую ночь возможен дождь с грозой. Зато днем 12 августа осадков не прогнозируется, а температура снизится примерно до +23 градусов.

В столице ожидается преимущественно солнечная погода с белыми облаками. В целом после прохождения фронта в Украине установится более комфортная температура, однако прохлада продлится недолго.

По прогнозу Диденко, уже с выходных в Украину вновь вернётся жара.

Укргидрометцентр прогнозирует

По прогнозу Укргидрометцентра, 11 августа в Украине будет по-прежнему жарко. В большинстве областей осадков не ожидается, лишь на западе и севере местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Ночью температура составит +13…+18°, на юге — до +22°, а днем воздух прогреется до +26…+31°.

Уже 12 августа погода начнёт меняться — в Украину придет более прохладный воздух. В большинстве областей будет сухо, а кратковременные дожди и грозы возможны лишь местами на юго-востоке.

Ночью температура опустится до +12…+17°, а днём составит +21…+26°. При этом на юге и востоке будет теплее: ночью +18…+23°, а днём — до +28…+33°.

Ранее синоптики сообщали, что до 14 августа в Украинесохранится умеренно тёплая и комфортная погода, а после кратковременного похолодания температура вновь начнёт повышаться. Ближе к выходным в Украину вернётся жара, местами столбики термометров могут показывать +30…+34°.

Также Фокус сообщал, что 6 августа в Украине была самая сильная жара этого лета. Тогда температура воздуха местами поднималась до +35…+39 градусов. Однако уже на следующий день жаркая погода начала постепенно отступать, а в страну пришел более прохладный воздух.