Україну накриють грозові дощі та прохолода: Діденко розповіла, коли повернеться спека

В Україні вже найближчими днями суттєво послабне спека — 12 серпня більшість областей опиниться під впливом холодного атмосферного фронту. Температура повітря знизиться до комфортних +21…+26 градусів, однак на півдні та південному сході ще збережеться спекотна погода.

Як повідомила синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Telegram, зміна погоди пов’язана з проходженням холодного атмосферного фронту, хмарність від якого вже спостерігається над західними регіонами України.

За її прогнозом, уже сьогодні ввечері та в ніч на 12 серпня фронт принесе в Україну короткочасні грозові дощі. Водночас у середу вдень істотних опадів на території країни не очікується.

Після проходження атмосферного фронту температура повітря помітно знизиться. У більшості областей стовпчики термометрів покажуть від +21 до +26 градусів. Водночас у південних та південно-східних регіонах буде тепліше — там температура становитиме близько +28…+31 градуса.

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Погода в Києві 12 серпня — що прогнозують синоптики

Зміна погоди торкнеться і Києва. За словами синоптикині, у столиці сьогодні ввечері та найближчої ночі можливий дощ із грозою. Натомість удень 12 серпня опади не прогнозуються, а температура знизиться приблизно до +23 градусів.

У столиці очікується переважно сонячна погода з білими хмарами. Загалом після проходження фронту в Україні встановиться комфортніша температура, однак надовго прохолода не затримається.

За прогнозом Діденко, вже з вихідних в Україну знову повернеться спека.

Про прогнозує Укргідрометцентр

За прогнозом Укргідрометцентру, 11 серпня в Україні ще буде спекотно. У більшості областей опадів не очікується, лише на заході та півночі місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами. Вночі температура становитиме +13…+18°, на півдні — до +22°, а вдень повітря прогріється до +26…+31°.

Вже 12 серпня погода почне змінюватися — в Україну прийде прохолодніше повітря. У більшості областей буде сухо, а короткочасні дощі та грози можливі лише місцями на південному сході.

Температура вночі знизиться до +12…+17°, а вдень становитиме +21…+26°. Водночас на півдні та сході буде тепліше: вночі +18…+23°, а вдень — до +28…+33°.

До цього синоптики розповідали, що до 14 серпня в Україні збережеться помірно тепла та комфортна погода, а після короткого похолодання температура знову почне підвищуватися. Ближче до вихідних в Україну повернеться спека, місцями стовпчики термометрів можуть показати +30…+34°.

Також Фокус писав, що 6 серпня в Україні була найсильніша спека цього літа. Тоді ж температура повітря місцями піднімалася до +35…+39 градусів. Однак вже наступного дня спекотна погода почала поступово відступати, а в країну прийшло прохолодніше повітря.