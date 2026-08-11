Погибло около трех тонн рыбы: в Киевской ОВА назвали источник загрязнения водоемов

В Киевской области назвали вероятный источник загрязнения водоемов, из-за которого погибло около трех тонн рыбы. Во время ремонта канализационного коллектора сточные воды перекачивались в ливневую сеть Киева, которая соединена с водоемами Борщаговской общины.

Об этом заявил председатель Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко на своей странице в Telegram. По его словам, специалисты Государственной экологической инспекции и Госпродпотребслужбы уже взяли пробы воды и образцы рыбы. Их отправили на лабораторные исследования, которые должны показать, что именно стало причиной массовой гибели рыбы.

Тем временем на водоемах продолжаются работы по ликвидации последствий загрязнения. В настоящее время всю погибшую рыбу собирают и впоследствии утилизируют.

Как выяснили специалисты, во время ликвидации прорыва канализационного коллектора сточные воды перекачивались в ливневую канализацию Киева. Именно эта сеть впадает в водоемы Борщаговской общины, из-за чего загрязненные стоки могли попасть в воду.

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"Соответствующие работы были зафиксированы полицией. В настоящее время они прекращены, а потенциальный источник утечки ликвидирован", — отметил чиновник.

Улов рыбы в Киевской области Фото: Facebook

Кроме того, на местах организована доставка питьевой воды. В то же время службы не исключают, что загрязнение может распространиться дальше по течению. В связи с этим ситуацию планируют дополнительно рассмотреть на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Бучанской районной государственной администрации.

Напомним, о массовой гибели рыбы в Борщаговской общине стало известно после того, как местные службы сначала обнаружили гибель рыбы в нескольких водоемах области. По предварительным оценкам, погибло около трёх тонн рыбы.

"Вчера местные службы заметили массовую гибель рыбы в одном из водоемов области. Сегодня — ещё в двух. По предварительным подсчётам, речь идёт о гибели около трёх тонн рыбы. На местах специалисты соответствующих служб отобрали необходимые пробы воды для выяснения источника загрязнения", — рассказал ранее Ткаченко.

Сначала среди возможных причин называли попадание сточных вод в водоемы во время ремонтных работ на одном из объектов в Киеве. Теперь специалисты установили механизм, посредством которого загрязнение могло попасть в водоемы. В то же время окончательно говорить о причине гибели рыбы пока рано. Ее должны подтвердить результаты лабораторных исследований воды и образцов рыбы.

"На время проведения необходимых мероприятий доступ посетителей к водоемам ограничен. На месте работают следственно-оперативная группа и комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС", — говорится в его сообщении.

В частности, как писал Фокус, массовую гибель рыбы заметили 9 августа в реке Нивке в Софиевской Борщаговке. На следующий день Борщаговский сельский совет сообщил, что загрязнение движется в направлении Петропавловской Борщаговки, и призвал людей не купаться в водоемах, не ловить и не прикасаться к мертвой рыбе, а также не подпускать к воде детей и домашних животных.

Ранее сообщалось, что проблемы с загрязнением водоемов в Софиевской Борщаговке продолжаются уже не первый год. Местные жители связывают их, в частности, с проблемами водоотведения и активной застройкой района.