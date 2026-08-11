Загинуло близько трьох тонн риби: у Київській ОВА назвали джерело забруднення водойм

У Київській області назвали ймовірне джерело забруднення водойм, через яке загинуло близько трьох тонн риби. Під час ремонту каналізаційного колектора стічні води перекачували до зливової мережі Києва, яка з’єднана з водоймами Борщагівської громади.

Про це заявив голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко на своїй сторінці у Telegram. За його словами, фахівці Державної екологічної інспекції та Держпродспоживслужби вже взяли проби води та зразки риби. Їх передали на лабораторні дослідження, які мають показати, що саме стало причиною масової загибелі риби.

Тим часом на водоймах тривають роботи з ліквідації наслідків забруднення. Наразі усю загиблу рибу збирають та надалі утилізують.

Як з’ясували фахівці, під час ліквідації пориву каналізаційного колектора стічні води перекачували в зливову каналізацію Києва. Саме ця мережа впадає у водойми Борщагівської громади, через що забруднені стоки могли потрапити у воду.

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"Відповідні роботи задокументувала поліція. Наразі їх припинено, а потенційне джерело витоку ліквідовано", — зауважив посадовець.

Мор риби у Київській області Фото: Facebook

Також на місцях організували підвезення питної води. Водночас служби не виключають, що забруднення може поширитися далі за течією. Через це ситуацію планують додатково розглянути на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Бучанської районної державної адміністрації.

Нагадаємо, про масову загибель риби у Борщагівській громаді стало відомо після того, як місцеві служби спочатку виявили мор у декількох водоймах області. За попередніми оцінками, загинуло близько трьох тонн риби.

"Вчора місцеві служби помітили масовий мор риби в одній із водойм області. Сьогодні — ще у двох. За попередніми підрахунками, йдеться про загибель близько трьох тонн риби. На місцях фахівці відповідних служб відібрали необхідні проби води для з’ясування джерела забруднення", — розповідав до цього Ткаченко.

Спочатку серед можливих причин називали потрапляння стічних вод у водойми під час ремонтних робіт на одному з об’єктів у Києві. Тепер фахівці встановили механізм, через який забруднення могло потрапити до водойм. Водночас остаточно говорити про причину загибелі риби поки зарано. Її мають підтвердити результати лабораторних досліджень води та зразків риби.

"На час проведення необхідних заходів доступ відвідувачів до водойм обмежений. На місці працюють слідчо-оперативна група та комісія з питань ТЕБ та НС", — йдеться в його дописі.

Зокрема, як писав Фокус, масову загибель риби помітили 9 серпня у річці Нивці на Софіївській Борщагівці. Наступного дня Борщагівська сільська рада повідомила, що забруднення рухається у напрямку Петропавлівської Борщагівки, та закликала людей не купатися у водоймах, не ловити й не торкатися мертвої риби, а також не підпускати до води дітей і домашніх тварин.

До цього повідомлялося, що проблеми із забрудненням водойм у Софіївській Борщагівці тривають уже не перший рік. Місцеві жителі пов’язують їх, зокрема, з проблемами водовідведення та активною забудовою району.