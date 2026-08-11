У Київській ОВА заявили про екологічну надзвичайну ситуацію: мор риби та мертві раки (фото)

Глава Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко розповів про мор риби у Борщагівському районі. З'ясувалось, що спершу виявили мертву рибу в одній водоймі, а потім — ще у двох. Орієнтовно, ідеться про три тонни решток. На фото, які публікували місцеві пабліки, також зафіксували мертвих раків. Які можливі причини мору риби на Київщині, коли про неї стало відомо та що робити людям?

У Борщагівській громаді зафіксували екологічну надзвичайну ситуацію, ідеться у допис Ткаченка на сторінці Facebook. Посадовець написав про мор трьох тонн риби у трьох водоймах, але не вказав, де саме це відбулось. Згідно з даними Ткаченка, можлива причина інциденту — це скидання отруйних речовин з підприємства, розташованого у вказаному регіоні.

Допис глави Київської ОВА про мор риби у столичному регіону з'явився у мережі вдень 11 серпня. Посадовець вказав, що ідеться про можливий скид через ремонт неназваного підприємства. Також зауважується, що ідеться про проникнення отруйних речовин через мережу зливової каналізації.

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"На час проведення необхідних заходів доступ відвідувачів до водойм обмежений. На місці працюють слідчо-оперативна група та комісія з питань ТЕБ та НС", — написав Ткаченко.

Екологічна проблема — Ткаченко про мор риби на Київщині 11 серпня 2026троку Фото: Скриншот

Екологічна проблема — що відомо про мор риби на Київщині

У пабліках Борщагівської громади можна відшукати інформацію про екологічну проблему та мор риби влітку 2026 року. Зокрема, у пабліку "Борщагівка News" 9 серпня написали, що люди помітили мертву рибу у річці Нивки на Софіївській Борщагівці. На фото з місця подій — рештки малих та великих рибин, також помітили раків. Місцеві жителі висловили припущення щодо причин мору: серед них — погіршення якості види, нестача кисню чи стічні води.

Екологічна проблема — мор риби та раків на Київщині 11 серпня 2026 року Фото: Telegram

10 серпня про екологічну проблему написала на Facebook Борщагівська сільська рада. Вказано, що забруднення рухається від Софіївської Борщагівки до Петропавлівської. Людей попередили, що не можна купатись у водоймах, ловити чи брати до рук мертву рибу. Також рекомендують не допускати до води дітей та домашніх тварин, ідеться у повідомленні.

Тим часом в іншій групі у соцмережах зауважили, що неподалік від місця забруднення розташовані склади мережі магазинів, які постраждали від ракетного удару РФ 5 серпня. Місцева жителька написала, що не ясно, як могла забруднена вода після гасіння пожежі потрапити у водойми: це могло статись через порушення зливу, ідеться у дописі. Також є фото з водоймою у невказаній точці: бачимо, що вода помаранчевого кольору.

Екологічна проблема — можливі причини мору риби на Київщині 11 серпня 2026 року Фото: Скриншот

Екологічна проблема — водойма на Борщагівці на Київщині 11 серпня 2026 року Фото: Facebook

На Google maps вказано, що ідеться про забруднення водойм на південному заході Києва. При чому річка Борщагівка, притокою якої є Нивки, впадає в річку Ірпінь, а далі — у Дніпро.

Екологічна проблема — місцевість з мором риби на Борщагівці на Київщині 11 серпня 2026 року Фото: Google Maps

Зазначимо, Фокус писав про екологічну ситуацію на Борщагівці. Серед іншого, з'ясувалось, що забруднення виявили на вулиці Каденюка біля NOVUS. Також згадується про проблеми водовідведення у новозбудованих багатоповерхівках, які звели з порушенням норм.

Тим часом раніше медіа інформували про інші випадки мору риби в Україні. Один з таких інцидентів стався восени 2024 року, під час курської операції ЗСУ. Екологи розповіли, що міг статись скид отруйних речовин з російського підприємства.

Нагадуємо, у червні Фокус зібрав інформацію про екологічну ситуацію в Україні та зібрав думки експертів про регіони, які через війну РФ можуть стати непридатними для проживання.