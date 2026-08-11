В Киевской ОВА объявили об экологической чрезвычайной ситуации: мор рыбы и мертвые раки (фото)

Глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко рассказал о гибели рыбы в Борщаговском районе. Выяснилось, что сначала мертвую рыбу обнаружили в одном водоеме, а затем — ещё в двух. Ориентировочно речь идет о трёх тоннах останков. На фотографиях, опубликованных местными пабликами, также зафиксировали мёртвые раки. Какие возможные причины гибели рыбы в Киевской области, когда об этом стало известно и что делать людям?

В Борщаговской общине зафиксировали экологическую чрезвычайную ситуацию, об этом говорится в посте Ткаченко на странице в Facebook. Чиновник написал о гибели трёх тонн рыбы в трёх водоёмах, но не указал, где именно это произошло. По данным Ткаченко, возможная причина инцидента — сброс ядовитых веществ с предприятия, расположенного в указанном регионе.

Сообщение главы Киевской областной государственной администрации о гибели рыбы в столичном регионе появилось в сети днём 11 августа. Чиновник указал, что речь идет о возможном сбросе в связи с ремонтом неназванного предприятия. Также отмечается, что речь идет о проникновении ядовитых веществ через сеть ливневой канализации.

Відео дня

"На время проведения необходимых мероприятий доступ посетителей к водоемам ограничен. На месте работают следственно-оперативная группа и комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС", — написал Ткаченко.

Экологическая проблема — Ткаченко о гибели рыбы в Киевской области 11 августа 2026 года Фото: Скриншот

Экологическая проблема — что известно о гибели рыбы в Киевской области

В пабликах Борщаговской общины можно найти информацию об экологической проблеме и гибели рыбы летом 2026 года. В частности, в паблике "Борщаговка News" 9 августа написали, что люди заметили мертвую рыбу в реке Нивки на Софиевской Борщаговке. На фото с места событий — останки мелкой и крупной рыбы, также заметили раков. Местные жители высказали предположения относительно причин гибели: среди них — ухудшение качества воды, нехватка кислорода или сточные воды.

Экологическая проблема — гибель рыбы и раков в Киевской области 11 августа 2026 года Фото: Telegram

10 августа об экологической проблеме написал в Facebook Борщаговский сельский совет. Указано, что загрязнение распространяется от Софиевской Борщаговки до Петропавловской. Людей предупредили, что нельзя купаться в водоемах, ловить или брать в руки мертвую рыбу. Также рекомендуется не допускать к воде детей и домашних животных, говорится в сообщении.

Между тем в другой группе в соцсетях отметили, что недалеко от места загрязнения находятся склады сети магазинов, пострадавших от ракетного удара РФ 5 августа. Местная жительница написала, что неясно, как загрязненная вода после тушения пожара могла попасть в водоемы: это могло произойти из-за нарушений при сливе, говорится в посте. Также есть фото водоема в неуказанном месте: видно, что вода оранжевого цвета.

Экологическая проблема — возможные причины гибели рыбы в Киевской области 11 августа 2026 года Фото: Скриншот

Экологическая проблема — водоем в Борщаговке Киевской области 11 августа 2026 года Фото: Facebook

На Google Maps указано, что речь идет о загрязнении водоемов на юго-западе Киева. При этом река Борщаговка, притоком которой являются Нивки, впадает в реку Ирпень, а далее — в Днепр.

Экологическая проблема — место с массовой гибелью рыбы в Борщаговке Киевской области 11 августа 2026 года Фото: Google Maps

Отметим, что Фокус писал об экологической ситуации в Борщаговке. Среди прочего выяснилось, что загрязнение обнаружили на улице Каденюка возле NOVUS. Также упоминаются проблемы водоотведения в недавно построенных многоэтажках, которые возвели с нарушением норм.

Между тем ранее СМИ сообщали о других случаях гибели рыбы в Украине. Один из таких инцидентов произошел осенью 2024 года, во время Курской операции ВСУ. Экологи рассказали, что, возможно, произошёл сброс ядовитых веществ с российского предприятия.

Напоминаем, что в июне Фокус собрал информацию об экологической ситуации в Украине и обобщил мнения экспертов о регионах, которые из-за войны с РФ могут стать непригодными для проживания.