Взрыв прогремел, когда два человека проходили вблизи мусорной урны — в ней и была заложена взрывчатка. Один из мужчин погиб. Утверждается, что это был бывший украинский военный Роберт Шагеев, который перещел на сторону российских оккупантов.

В оккупированном Севастополе произошел взрыв на Столетовском проспекте. Утверждается, что погиб капитан 1-го ранга. И это был бывший украинский офицер-подводник Роберт Шагеев, который после оккупации Крыма перешел на сторону России. Фокус собрал все, что известно.

На Столетовском проспекте Севастополя произошел взрыв, сообщают близкие к российским силовикам каналы. Утверждалось, что взрывное устройство привела в действие женщина. Она поджидала мужчину, когда тот проходил мимо лавки вместе со спутником.

Некоторые сообщают, что в Севастополе "предположительно погиб замкомандира отдельной бригады подводных лодок Черноморского флота Роберт Шагеев".

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Роберт Шагеев, предположительно, был ликвидирован в оккупированном Севастополе Фото: Думская

До 2014 года он командовал подлодкой "Запорожье" ВМС Украины, а после оккупации Крыма изменил присяге и перешел на сторону России. Еще в ВМС Украины он получил звание капитана 1-го ранга. Его нынешнее звание и должность неизвестны. До 2024 года он был замкомандира 4-й отдельной бригады подводных лодок Черноморского флота в Новороссийске и участвовал в войне против Украины. Шагеев был командиром дивизиона подводных лодок, и в связи с этим несет непосредственную ответственность за удары крылатыми ракетами "Калибр" по Украине.

Также сообщалось, что "севастопольцы поймали во дворе террористку", но оказалось, что девушка с рюкзаком с надписью "преступление и наказание" просто проходила мимо. Версия очевидцев с урной и лавочкой также оказалась ложной. Силовики провели обыск, доказательств, что взрывное устройство было установлено в баке, нет. А лавочка была разбита до взрыва: очевидцы утверждали, что взрывное устройство было установлено под ней.

Сейчас сквер на Столетовском проспекте, где произошел взрыв, оцеплен и работает севастопольский следком. Очевидцы говорят о прибытии на место военных.

Ранее сообщалось, что погибший не был военнослужащим, но эта информация не подтвердилась.

Напомним, также мы писали о взрыве в московском ресторане, где российский генерал Александр Чайко праздновал свой день рождения.

Также Фокус сообщал о таинственном взрыве в Москве, от которого дрожали окна.