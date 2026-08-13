Вибух пролунав, коли двоє людей проходили повз сміттєвий бак — саме в ньому було закладено вибухівку. Один із чоловіків загинув. Стверджується, що це був колишній український військовий Роберт Шагеєв, який перейшов на бік російських окупантів.

В окупованому Севастополі стався вибух на Столетовському проспекті. Стверджується, що загинув капітан 1-го рангу. І це був колишній український офіцер-підводник Роберт Шагеєв, який після окупації Криму перейшов на бік Росії. Фокус зібрав усе, що відомо.

На Столетовському проспекті у Севастополі стався вибух, повідомляють канали, наближені до російських силовиків. Стверджувалося, що вибуховий пристрій привела в дію жінка. Вона чекала на чоловіка, коли той проходив повз лавку разом зі своїм супутником.

Дехто повідомляє, що в Севастополі "ймовірно загинув заступник командира окремої бригади підводних човнів Чорноморського флоту Роберт Шагеєв".

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Роберт Шагеєв, ймовірно, був ліквідований в окупованому Севастополі Фото: Думская

До 2014 року він командував підводним човном "Запоріжжя" ВМС України, а після окупації Криму зрадив присягу та перейшов на бік Росії. Ще під час служби у ВМС України він отримав звання капітана 1-го рангу. Його нинішнє звання та посада невідомі. До 2024 року він був заступником командира 4-ї окремої бригади підводних човнів Чорноморського флоту в Новоросійську та брав участь у війні проти України. Шагеєв був командиром дивізіону підводних човнів і, у зв’язку з цим, несе безпосередню відповідальність за удари крилатими ракетами "Калібр" по Україні.

Також повідомлялося, що "мешканці Севастополя затримали у дворі терористку", але з’ясувалося, що дівчина з рюкзаком із написом "Злочин і кара" просто проходила повз. Версія очевидців про урну та лавку також виявилася неправдивою. Силовики провели обшук, доказів того, що вибуховий пристрій було встановлено в баку, немає. А лавка була розбита ще до вибуху: очевидці стверджували, що вибуховий пристрій було встановлено під нею.

Наразі сквер на Столетовському проспекті, де стався вибух, оточений, і там працює севастопольський слідчий комітет. Очевидці повідомляють про прибуття на місце військових.

Раніше повідомлялося, що загиблий не був військовослужбовцем, але ця інформація не підтвердилася.

Нагадаємо, що ми також писали про вибух у московському ресторані, де російський генерал Олександр Чайко святкував свій день народження.

Також Фокус повідомляв про загадковий вибух у Москві, від якого затремтіли вікна.