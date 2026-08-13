ГРУ завербовало администратора Telegram-канала: он привлек к "работе" своих подписчиков, — СБУ

Российская военная разведка использовала Telegram-канал, посвященный авиации, для сбора информации об украинских военных аэродромах.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

По данным СБУ, в сеть входили 14 человек из разных регионов Украины. Они фотографировали самолеты, следили за взлетами и посадками и передавали собранные данные российскому куратору.

Все началось с жителя Львова, который вел Telegram-канал, посвященный авиации. По данным следствия, российское ГРУ заинтересовалось им после того, как мужчина начал публиковать фотографии украинских военных самолетов в прокремлевских чатах.

После вербовки администратор привлек к этой работе ещё 13 своих подписчиков. Все они жили недалеко от объектов авиационной инфраструктуры и обладали хорошей фототехникой.

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На первый взгляд, задание выглядело как обычная работа для авиационного канала — нужно было фотографировать самолеты и публиковать снимки. Но, по данным СБУ, на самом деле людей использовали для сбора разведданных.

Они фотографировали украинские аэродромы, самолеты, экипажи и технический персонал, а также следили за тем, когда военные самолеты взлетают и приземляются. Чтобы оставаться незамеченными, некоторые из них прятались в заброшенных зданиях или снимали с открытой местности возле авиабаз.

Авиабаза, за которой следила сеть Фото: СБУ

Фотографии загружались в онлайн-хранилище. Доступ к нему участникам сети заранее предоставил львовский администратор канала, после чего материалы мог получать российский куратор. Его личность, как утверждает СБУ, уже установлена.

При этом дело не ограничивалось фотографиями. Один из участников сети, по данным следствия, передавал российской стороне графики вылетов и посадок украинских боевых вертолетов. Эту информацию ему самостоятельно предоставлял командир авиационной эскадрильи ВСУ.

СБУ полагает, что Россия могла использовать собранные таким образом данные для подготовки ударов по украинским аэродромам, где, в частности, базируются F-16 и Mirage 2000.

В ходе обысков у участников сети были обнаружены телефоны и цифровые камеры с материалами, которые, по версии следствия, подтверждают их работу на российскую разведку. Кроме того, СБУ заявила о блокировке четырёх Telegram-каналов и десяти тематических групп, где распространялись фотографии и информация об украинской военной авиации.

Задержанному организатору сети, его сообщнику и военнослужащему было предъявлено подозрение в совершении преступлений против национальной безопасности. Расследование продолжается.

Напомним, что российские кураторы пытаются вербовать украинцев с помощью телефонных звонков и психологического давления. В полиции сообщали, что среди тех, кого пытались вовлечь в диверсии и террористические акты, были дети — 260 из них обратились в правоохранительные органы и помогли предотвратить преступления.

В июне 2026 года в Житомире правоохранители задержали 17-летнюю девушку, которую подозревают в убийстве украинского военнослужащего. По данным следствия, российские спецслужбы завербовали её через Telegram и поручили познакомиться с военнослужащим и договориться о встрече. Во время свидания она, по версии следствия, подмешала наркотическое вещество в его алкоголь.

Ранее Фокус писал о вербовке исполнителей российскими спецслужбами через Telegram-каналы. Злоумышленники предлагают деньги за якобы простые задания, но впоследствии могут вовлекать людей в поджоги, диверсии, сбор информации и другие тяжкие преступления. Чаще всего в такие схемы попадают подростки и социально уязвимые люди.