ГРУ завербувало адміністратора Telegram-каналу: він залучив до "роботи" своїх підписників, — СБУ

Російська воєнна розвідка використовувала Telegram-канал про авіацію, щоб збирати інформацію про українські військові аеродроми.

Про це повідомили у Службі безпеки України.

Як стверджує СБУ, до мережі входили 14 людей із різних регіонів України. Вони фотографували літаки, стежили за зльотами та посадками й передавали зібрані дані російському куратору.

Все почалося з жителя Львова, який адміністрував Telegram-канал про авіацію. За даними слідства, російське ГРУ зацікавилося ним після того, як чоловік почав публікувати фотографії українських військових літаків у прокремлівських чатах.

Після вербування адміністратор залучив до цієї роботи ще 13 своїх підписників. Усі вони жили поблизу об’єктів авіаційної інфраструктури та мали хорошу фототехніку.

Відео дня

На перший погляд, завдання виглядало як звичайна робота для авіаційного каналу — потрібно було фотографувати літаки та публікувати знімки. Але, за даними СБУ, насправді людей використовували для збору розвідданих.

Вони фотографували українські аеродроми, літаки, екіпажі та технічний персонал, а також стежили за тим, коли військові борти злітають і сідають. Щоб залишатися непоміченими, деякі з них ховалися в покинутих будівлях або знімали з відкритої місцевості біля авіабаз.

Авіабаза, за якою слідкувала мережа Фото: СБУ

Фотографії завантажували в онлайн-сховище. Доступ до нього учасникам мережі заздалегідь надав львівський адміністратор каналу, після чого матеріали міг отримувати російський куратор. Його особу, як стверджує СБУ, вже встановили.

При цьому справа не обмежувалася фотографіями. Один з учасників мережі, за даними слідства, передавав російській стороні графіки вильотів і посадок українських бойових гелікоптерів. Цю інформацію йому самостійно надавав командир авіаційної ескадрильї ЗСУ.

СБУ вважає, що зібрані таким чином дані Росія могла використовувати для підготовки ударів по українських аеродромах, де, зокрема, базуються F-16 та Mirage 2000.

Під час обшуків у учасників мережі знайшли телефони та цифрові камери з матеріалами, які, за версією слідства, підтверджують їхню роботу на російську розвідку. Крім того, СБУ заявила про блокування чотирьох Telegram-каналів і десяти тематичних груп, де поширювали фотографії та інформацію про українську військову авіацію.

Затриманому організатору мережі, його спільнику та військовослужбовцю повідомили про підозру у злочинах проти національної безпеки. Розслідування триває.

Нагадаємо, російські куратори намагаються вербувати українців через телефонні дзвінки та психологічний тиск. У поліції повідомляли, що серед тих, кого намагалися залучити до диверсій і терактів, були діти — 260 із них звернулися до правоохоронців і допомогли запобігти злочинам.

У червні 2026 року в Житомирі правоохоронці затримали 17-річну дівчину, яку підозрюють у вбивстві українського військового. За даними слідства, російські спецслужби завербували її через Telegram і доручили познайомитися з військовослужбовцем та домовитися про зустріч. Під час побачення вона, за версією слідства, додала наркотичну речовину в його алкоголь.

Раніше Фокус писав про вербування виконавців російськими спецслужбами через Telegram-канали. Зловмисники пропонують гроші за нібито прості завдання, але згодом можуть залучати людей до підпалів, диверсій, збору інформації та інших тяжких злочинів. Найчастіше в такі схеми потрапляють підлітки та соціально вразливі люди.