На лекарствах накручивали до 78%: как наказали 29 аптек во Львовской области

Во Львовской области в 67 % проверенных аптек и других продавцов лекарств были выявлены нарушения. В некоторых случаях цены на препараты завышались на 78 %, хотя допустимая наценка составляет 10–35 %.

Об этом сообщило Главное управление Госпродпотребслужбы во Львовской области.

За семь месяцев 2026 года там провели проверку 43 аптек и других продавцов лекарств.

Чаще всего нарушения касались завышенных наценок. В разных случаях они составляли от 27% до 78%, хотя закон допускает меньшие наценки.

По итогам проверок 20 продавцам было предписано устранить нарушения. Еще 29 аптек были оштрафованы, а 24 ответственных сотрудника подверглись административным взысканиям.

Как формируются цены на лекарства и что грозит за нарушение

Цена на лекарства складывается не только из стоимости самого препарата. На часть лекарственных средств государство устанавливает максимальную наценку, которую могут добавить поставщик и аптека.

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Например, для отдельных препаратов розничная наценка зависит от их закупочной цены и может составлять 10–35 %. Подробные правила изложены в постановлении Кабмина № 955 и на сайте Госпродпотребслужбы.

Если продавец нарушает правила формирования регулируемой цены, у него могут изъять необоснованно полученную выручку и дополнительно наложить штраф в том же размере. Это предусмотрено статьёй 20 Закона Украины "О ценах и ценообразовании".

Для лиц, ответственных за нарушение порядка формирования и применения цен, также предусмотрен административный штраф — 150 необлагаемых минимумов, то есть 2550 гривен.

В первом полугодии 2026 года Госпродпотребслужба сообщила, что за нарушение правил ценообразования на фармацевтическом рынке наложила штрафные санкции на сумму 3,3 млн гривен.

Напомним, в августе в Украине ожидается подорожание части продуктов. По прогнозу заместителя председателя Всеукраинского аграрного совета Дениса Марчука, хлеб может подорожать примерно на 2–2,5%, а молоко — до 10%. Эксперт пояснил, что на цены на продукты влияют подорожание топлива, энергоносителей, логистики и производственных затрат. Мясо, по его прогнозу, может подорожать не более чем на 1,5–2%, а значительного скачка цен на сливочное масло в ближайшее время не ожидается.

Также ранее сообщалось, что в Украине продолжается сезонное снижение цен на овощи — дешевеют картофель, огурцы и капуста. В то же время помидоры остаются самыми дорогими среди сезонных овощей из-за проблем с поставками из Турции и небольшого предложения украинских томатов открытого грунта.