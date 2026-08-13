На ліках накручували до 78%: як покарали 29 аптек на Львівщині

На Львівщині у 67% перевірених аптек та інших продавців ліків знайшли порушення. У деяких випадках ціни на препарати підвищували на 78%, хоча дозволена надбавка становить 10–35%.

Про це повідомило Головне управління Держпродспоживслужби у Львівській області.

За сім місяців 2026 року там перевірили 43 аптеки та інших продавців ліків.

Найчастіше порушення стосувалися завищених націнок. У різних випадках вони становили від 27% до 78%, хоча закон дозволяє менші надбавки.

Після перевірок 20 продавців зобов’язали виправити порушення. Ще 29 аптек оштрафували, а 24 відповідальні працівники отримали адміністративні стягнення.

Як формуються ціни на ліки та що загрожує за порушення

Ціна на ліки складається не лише з вартості самого препарату. Для частини медикаментів держава встановлює максимальну націнку, яку можуть додати постачальник і аптека.

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Наприклад, для окремих препаратів роздрібна націнка залежить від їхньої закупівельної ціни та може становити 10–35%. Детальні правила є у постанові Кабміну №955 та на сайті Держпродспоживслужби.

Якщо продавець порушує правила формування регульованої ціни, у нього можуть забрати необґрунтовано отриману виручку та додатково накласти штраф у такому ж розмірі. Це передбачає стаття 20 Закону України “Про ціни і ціноутворення”.

Для відповідальних за порушення порядку формування та застосування цін також передбачений адміністративний штраф — 150 неоподатковуваних мінімумів, тобто 2550 гривень.

У першому півріччі 2026 року Держпродспоживслужба повідомляла, що за порушення правил ціноутворення на фармацевтичному ринку застосувала 3,3 млн гривень штрафних санкцій.

Нагадаємо, у серпні в Україні очікується подорожчання частини продуктів. За прогнозом заступника голови Всеукраїнської аграрної ради Дениса Марчука, хліб може додати в ціні близько 2–2,5%, а молоко — до 10%. Експерт пояснив, що на ціни продуктів впливають дорожче пальне, енергоносії, логістика та виробничі витрати. М'ясо, за його прогнозом, може подорожчати не більш ніж на 1,5–2%, а значного стрибка цін на вершкове масло найближчим часом не очікується.

Також раніше повідомлялося, що в Україні триває сезонне зниження цін на овочі — дешевшають картопля, огірки та капуста. Водночас помідори залишаються найдорожчими серед сезонних овочів через проблеми з поставками з Туреччини та невелику пропозицію українських томатів відкритого ґрунту.