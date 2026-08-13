11-летняя школьница покончила с собой после булинга в Черкасской области: что говорят в полиции

11-летняя девочка в городе Городище Черкасской области умерла в больнице, куда была доставлена после того, как мать обнаружила ее дома без сознания.

Предположительно, ребенок наглотался таблеток, сообщили в полиции Черкасской области.

Около трех недель назад школьница могла стать жертвой избиения, которое произошло на территории недостроенного здания. Заявлений или сообщений по этому конфликту в полицию не поступало.

Видео, где запечатлена группа подростков, и одна из девушек наносит удары другой, появилось в сети 9 августа. Изучив запись, полицейские установили, на кадрах была 11-летняя девочка, которая в дальнейшем совершила самоубийство.

Сейчас расследуются все обстоятельства трагедии и проверяется информация, которая может иметь значение для установления причин случившегося.

Відео дня

По факту смерти ребенка следователи открыли уголовное производство по п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с отметкой "самоубийство". Также правоохранители возбудили уголовное дело по факту происшествия, зафиксированного на видео, по ст. 126 Уголовного кодекса Украины (побои и пытки).

В рамках расследования назначены необходимые экспертизы и устанавливаются все обстоятельства, которые могли предшествовать трагедии.

Следователи устанавливают имена всех участников и свидетелей конфликта. Также в рамках расследования проверяется, могли ли события, зафиксированные на видео, быть связаны со смертью ребенка.

Полиция призвала граждан и представителей медиа воздержаться от распространения непроверенных версий причин трагедии, а также персональных данных, фото, видео и другой информации, которая может идентифицировать несовершеннолетних участников происшествия.

Публикация полицейских вызвала оживленную дискуссию в комментариях, и немало родителей скептически относятся к тому, что виновные будут наказаны по закону. Более того, одна из читательниц рассказала, что ее ребенок тоже пострадал от этой компании.

"Подростки, фигурирующие на видео, совершали такие действия не с одним ребенком. Мой ребенок также стал жертвой этой компании, о чем я подавала заявление, на которое ответной реакции так и не было и закрыто по давности", — написала она.

Напомним, во Львове две студентки избили третью на камеру.

Также сообщалось, что на Полтавщине подростки издевались на 10-летним ребенком.