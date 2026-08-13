11-річна школярка наклала на себе руки після булінгу в Черкаській області: що кажуть у поліції

11-річна дівчинка у місті Городище Черкаської області померла в лікарні, куди її доставили після того, як мати знайшла її вдома без свідомості.

Як припускають, дитина наковталася пігулок, повідомили в поліції Черкаської області.

Приблизно три тижні тому школярка могла стати жертвою побиття, що трапилося на території недобудованої будівлі. Заяв чи повідомлень щодо цього інциденту до поліції не надходило.

Відео, на якому зафіксовано групу підлітків, а одна з дівчат завдає ударів іншій, з’явилося в мережі 9 серпня. Переглянувши запис, поліцейські встановили, що на кадрах була 11-річна дівчинка, яка згодом вчинила самогубство.

Наразі розслідуються всі обставини трагедії та перевіряється інформація, яка може мати значення для з’ясування причин того, що сталося.

Відео дня

У зв’язку зі смертю дитини слідчі порушили кримінальну справу за п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою "самогубство". Також правоохоронці порушили кримінальну справу за фактом інциденту, зафіксованого на відео, за ст. 126 Кримінального кодексу України (побої та катування).

У рамках розслідування призначено необхідні експертизи та з’ясовуються всі обставини, які могли передувати трагедії.

Слідчі встановлюють імена всіх учасників та свідків конфлікту. Також у рамках розслідування перевіряється, чи могли події, зафіксовані на відео, бути пов’язані зі смертю дитини.

Поліція закликала громадян та представників ЗМІ утриматися від поширення неперевірених версій щодо причин трагедії, а також персональних даних, фото, відео та іншої інформації, яка може допомогти ідентифікувати неповнолітніх учасників події.

Публікація поліцейських викликала жваву дискусію в коментарях, і чимало батьків скептично ставляться до того, що винні будуть покарані згідно із законом. Ба більше, одна з читачок розповіла, що її дитина теж постраждала від цієї компанії.

"Підлітки, які з’являються на відео, вчиняли такі дії не лише щодо однієї дитини. Моя дитина також стала жертвою цієї компанії, про що я подала заяву, на яку так відповідної реакції так і не було і закрито за давністю", — написала вона.

Нагадаємо, що у Львові дві студентки побили третю на камеру.

Також повідомлялося, що на Полтавщині підлітки знущалися з 10-річної дитини.