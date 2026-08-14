В Одессе девушки жестоко подрались в парке: вокруг собрались десятки подростков, — соцсети (видео)
В соцсетях появилось видео драки между несовершеннолетними в Одессе, которая, по данным местных пабликов, произошла в парке Марка Твена (бывший парк Горького) в Киевском районе города. На кадрах видно, как одна девушка бьет другую, в то время как десятки подростков наблюдают за конфликтом и снимают его на мобильные телефоны.
Как сообщает местный Telegram-канал "Одесса INFO", инцидент произошел в парке Марка Твена в Киевском районе Одессы. На опубликованном видео видно, как две девушки вступают в конфликт, после чего одна из них наносит удары другой, а окружающие снимают происходящее на камеры.
По данным авторов публикации, на месте могло находиться большое количество несовершеннолетних. Подростки окружили участниц конфликта и наблюдали за дракой.
Ранее в местных пабликах уже появлялось видео другой драки, которая, по утверждениям авторов публикаций, также произошла в этом же парке. На кадрах видно, как группа подростков собралась вокруг сверстницы, после чего одна из девушек начала её избивать.
На видео видно, что перед началом драки девушка обратилась к парню по прозвищу "Серый" с просьбой подержать пострадавшую за руки. Однако в итоге девушку удерживала другая несовершеннолетняя.
После драки участники конфликта обнимались и вели себя так, будто были довольны тем, что произошло. В то же время по опубликованным кадрам невозможно достоверно установить причины конфликта. Также на момент написания новости официальных комментариев полиции по поводу инцидента и распространенных в сети видео нет.
Напомним, что 11-летняя девочка из Городища Черкасской области скончалась в больнице после того, как мать обнаружила её дома без сознания. Полиция предполагает, что ребёнок мог наглотаться таблеток, а также проверяет, мог ли быть связан с трагедией инцидент с избиением школьницы, который попал на видео.
Также Фокус сообщал, что в Польше двое мужчин напали на 16-летнего украинца в поезде и выкрикивали ксенофобские лозунги в его адрес. Другие пассажиры вмешались в конфликт, после чего агрессивных мужчин вытолкнули из вагона, а впоследствии полиция оштрафовала их на 500 злотых за нарушение общественного порядка.