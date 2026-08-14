В Одессе девушки жестоко подрались в парке: вокруг собрались десятки подростков, — соцсети (видео)

В соцсетях появилось видео драки между несовершеннолетними в Одессе, которая, по данным местных пабликов, произошла в парке Марка Твена (бывший парк Горького) в Киевском районе города. На кадрах видно, как одна девушка бьет другую, в то время как десятки подростков наблюдают за конфликтом и снимают его на мобильные телефоны.

Как сообщает местный Telegram-канал "Одесса INFO", инцидент произошел в парке Марка Твена в Киевском районе Одессы. На опубликованном видео видно, как две девушки вступают в конфликт, после чего одна из них наносит удары другой, а окружающие снимают происходящее на камеры.

По данным авторов публикации, на месте могло находиться большое количество несовершеннолетних. Подростки окружили участниц конфликта и наблюдали за дракой.

Ранее в местных пабликах уже появлялось видео другой драки, которая, по утверждениям авторов публикаций, также произошла в этом же парке. На кадрах видно, как группа подростков собралась вокруг сверстницы, после чего одна из девушек начала её избивать.

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На видео видно, что перед началом драки девушка обратилась к парню по прозвищу "Серый" с просьбой подержать пострадавшую за руки. Однако в итоге девушку удерживала другая несовершеннолетняя.

После драки участники конфликта обнимались и вели себя так, будто были довольны тем, что произошло. В то же время по опубликованным кадрам невозможно достоверно установить причины конфликта. Также на момент написания новости официальных комментариев полиции по поводу инцидента и распространенных в сети видео нет.

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