В Одесі дівчата жорстоко побилися в парку: навколо зібралися десятки підлітків, — соцмережі (відео)

У соцмережах поширили відео бійки між неповнолітніми у Одесі, яка, за даними місцевих пабліків, сталася у парку Марка Твена (колишній парк Горького) у Київському районі міста. На кадрах видно, як одна дівчина б'є іншу, тоді як десятки підлітків спостерігають за конфліктом і знімають його на мобільні телефони.

Як повідомляє місцевий Telegram-канал "Одесса INFO", інцидент стався у парку Марка Твена в Київському районі Одеси. На оприлюдненому відео видно, як дві дівчини конфліктують, після чого одна з них завдає ударів іншій, а присутні навколо фіксують подію на камери.

За даними авторів публікації, на місці могла перебувати велика кількість неповнолітніх. Підлітки оточили учасниць конфлікту та спостерігали за бійкою.

Раніше у місцевих пабліках уже з'являлося відео іншої бійки, яка, за твердженнями авторів публікацій, також сталася у цьому ж парку. На кадрах група підлітків зібралася навколо однолітки, після чого одна з дівчат почала її бити.

Відео дня

З відео видно, що перед початком бійки дівчина звернулася до хлопця на прізвисько "Сірий" із проханням потримати потерпілу за руки. Однак зрештою дівчину утримувала інша неповнолітня.

Після побиття учасники конфлікту обіймалися та поводилися так, ніби задоволені тим, що сталося. Водночас із оприлюднених кадрів неможливо достовірно встановити причини конфлікту. Також станом на момент написання новини офіційних коментарів поліції щодо інциденту та поширених у мережі відео немає.

Нагадаємо, що 11-річна дівчинка з Городища Черкаської області померла в лікарні після того, як мати знайшла її вдома без свідомості. Поліція припускає, що дитина могла наковтатися пігулок, а також перевіряє, чи міг бути пов’язаний із трагедією інцидент із побиттям школярки, який потрапив на відео.

Також Фокус писав, що у Польщі двоє чоловіків напали на 16-річного українця у поїзді та вигукували ксенофобські гасла на його адресу. Інші пасажири втрутилися в конфлікт, після чого агресивних чоловіків виштовхали з вагона, а згодом поліція оштрафувала їх по 500 злотих за порушення громадського порядку.