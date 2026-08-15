Говорила по-русски: на руководительницу киевского вуза составили протокол о нарушении

Сотрудница одного из столичных высших учебных заведений использовала негосударственный язык во время работы. В отношении нее составлен соответствующий протокол.

В отношении руководительницы структурного подразделения одного из столичных университетов, которая общалась на русском языке, был составлен протокол об административном правонарушении. Об этом сообщил представитель Уполномоченного по защите государственного языка Игорь Спиридонов.

По его словам, во время телефонного разговора с гражданкой по вопросам регистрации обращения и документооборота в конце июля сотрудница говорила на русском языке, а также обращалась на нем к коллеге.

сообщение Спиридонова Фото: скриншот

Разговор был записан и отправлен в секретариат языкового омбудсмена.

Спиридонов подчеркнул, что в соответствии с украинским законодательством языком рабочего общения на предприятиях, в учреждениях и организациях государственной и коммунальной форм собственности является государственный язык.

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"Использование языка государства-агрессора вместо государственного языка при исполнении служебных обязанностей в учебных заведениях, в частности в высших, является принципиально недопустимым и представляет собой нарушение установленных законом требований", — подчеркнул чиновник.

Использование русского языка: что ждет нарушительницу

Спиридонов отметил, что протокол составлен в соответствии с частью первой статьи 188-52 КоАП. Нарушение влечет за собой наложение штрафа в размере от двухсот до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 3 400 гривен до 5 100 гривен. Если же нарушение совершено впервые, к нарушителю может быть применено предупреждение.

Ответ Спиридонова Фото: скриншот

В комментариях Игорь Спиридонов сообщил, что решение о применении санкции будет принято языковым омбудсменом Еленой Ивановской в конце августа.

Напомним, тренер клуба "Диназ" Вячеслав Богоделов пожаловался на то, что его оштрафовали за использование русского языка на тренировках.

Фокус писал, что в Украине ужесточат закон о языке, увеличив размеры штрафов с учетом уровня инфляции.