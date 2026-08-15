Розмовляла російською: на керівницю київського вишу склали протокол про порушення

Чиновниця одного зі столичних вищих навчальних закладів користувалася недержавною мовою під час роботи. На неї складено відповідний протокол.

На керівницю структурного підрозділу одного зі столичних університетів, яка спілкувалася російською мовою, складено протокол про адміністративне правопорушення. Про це повідомив представник Уповноваженої із захисту державної мови Ігор Спірідонов.

За його словами, під час телефонної розмови з громадянкою з питань реєстрації звернення та документообігу наприкінці липня працівниця застосовувала російську мову, а також зверталася нею до колеги.

допис Спірідонова Фото: скріншот

Розмова була зафіксована громадянкою та надіслана на адресу секретаріату мовного омбудсмена.

Спірідонов наголосив, що згідно з українським законодавством, мовою робочого спілкування підприємств, установ та організацій державної і комунальної форм власності є державна мова.

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"Застосування мови держави-агресора замість державної під час виконання службових обов’язків у закладах освіти, зокрема вищої, є принципово неприпустимим і становить порушення встановлених законом вимог", — підкреслив посадовець.

Вживання російської мови: що чекає на порушницю

Спірідонов зазначив, що протокол складений за частиною першою статті 188-52 КУпАП. Порушення тягне за собою накладення штрафу від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 3 400 гривень до 5 100 гривень. Якщо ж порушення вчинене вперше, до порушника можуть застосувати попередження.

Відповідь Спірідонова Фото: скріншот

У коментарях Ігор Спірідонов повідомив, що рішення щодо застосування санкції буде ухвалено мовною омбудсменкою Оленою Івановською наприкінці серпня.

Нагадаємо, тренер клубу "Діназ" В'ячеслав Богодєлов поскаржився на те, що його оштрафували за використання російської мови на тренуваннях.

Фокус писав, що в Україні посилять закон про мову зі збільшенням розмірів штрафів відповідно до рівня інфляції.