В Украине усилят языковой закон: кому грозят штрафы до 25 до 170 тысяч гривен

Комитет по гуманитарной и информполитике единогласно поддержал законопроект № 15412 "О внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению функционирования украинского языка как государственного".

Также депутаты поддержали законопроект № 15430, который предлагает ввести в Украине штрафы до 170 тысяч гривен для заведений сферы обслуживания за воспроизведение российской музыки, сообщает "Судебно-юридическая газета".

Новый языковой закон: что он предусматривает

Главная цель законопроекта № 15412 — актуализировать механизмы защиты языка, устранить пробелы в образовании и культуре, а также привести нормы 2019 года в соответствие с военными реалиями.

Документ расширяет круг лиц, которые обязаны владеть государственным языком.

К ним относятся народные депутаты Украины, руководители государственных научных учреждений и заведений культуры, а также представители таких профессий как аудитор, арбитражный управляющий, частный исполнитель, оценщик и бухгалтер.

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Владеть государственным языком в обязательном порядке теперь обязаны и члены избирательных комиссий и комиссий по референдуму, хотя раньше требование касалось только секретарей.

Требование распространяется и на цифровой рынок. Если у продавцов компьютерных программ нет украиноязычного интерфейса, они должны уведомить об этом клиента еще до покупки.

Правда, на данный момент непонятно, кто именно должен это делать — разработчик, дистрибьютор или маркетплейс, как это будет контролироваться в отношении иностранных платформ и в какой форме должно предоставляться такое предупреждение.

Использование русского языка запрещается во внешкольном образовании, а в детских заведениях оздоровления и отдыха должна быть украиноязычная среда.

С момента вступления закона в силу частные заведения общего среднего образования не смогут выбирать языком образовательного процесса язык государства-агрессора.

Как отмечает ресурс, запрет использования русского языка в частных школах и внешкольном образовании может вызвать вопросы относительно соответствия Конституции Украины и международным стандартам. Главное научно-экспертное управление напомнило, что Венецианская комиссия ранее уже обращала внимание на необходимость пропорциональности подобных ограничений.

Закон предусматривает отдельные требования и к шрифтам. Если на вывесках, информационных табличках или объявлениях наряду с государственным языком используется текст на другом языке, его размер не может превышать размер текста на украинском языке.

Нарушение языкового закона: за что именно предлагают наказывать

Рабочий язык и делопроизводство : нарушение языковых норм в деятельности органов власти, государственных предприятий, учреждений и организаций

: нарушение языковых норм в деятельности органов власти, государственных предприятий, учреждений и организаций Трудовые отношения : принуждение использовать другой язык, чем государственный, при приеме на работу или выполнении обязанностей

: принуждение использовать другой язык, чем государственный, при приеме на работу или выполнении обязанностей Пользовательские интерфейсы : отсутствие украинского интерфейса в ПО или непредупреждение покупателя об его отсутствии до момента оплаты

: отсутствие украинского интерфейса в ПО или непредупреждение покупателя об его отсутствии до момента оплаты Интернет-представительства : отсутствие украинской версии сайтов, страниц в соцсетях или мобильных приложений (в частности для партий и самозанятых лиц)

: отсутствие украинской версии сайтов, страниц в соцсетях или мобильных приложений (в частности для партий и самозанятых лиц) Информация для общего ознакомления : вывески, объявления и указатели, где текст на иностранном языке больше по шрифту, чем на украинском

: вывески, объявления и указатели, где текст на иностранном языке больше по шрифту, чем на украинском Публичные мероприятия и сфера обслуживания: отказ обслуживать потребителей или предоставлять услуги на государственном языке.

Штрафы за русский язык в Украине: о каких суммах речь

Инициаторы законопроекта предлагают не только усилить механизмы контроля и ответственности за нарушение положений документа, но и индексировать размеры штрафов в соответствии с уровнем инфляции, накопленной с 2019 года.

первое нарушение — штраф от 400 до 1000 необлагаемых минимумов (6 800 – 17 000 грн) или предупреждение;

повторное нарушение в течение года: штраф от 1200 до 1500 необлагаемых минимумов (20 400 – 25 500 грн). Сейчас он (без индексации) составляет 5100 – 6800 грн.

Штрафы за российскую музыку

Законопроект № 15430 существенно усиливает ответственность за использование российской музыки. Документ предлагает официально отнести исполнение или воспроизведение песен, музыкальных произведений с текстом, фонограмм и видеоклипов в заведениях в процесс обслуживания. Музыкальное сопровождение должно осуществляться на государственном языке или на любом другом, кроме русского.

Если за несоблюдение языковых требований в сфере обслуживания действующее законодательство предусматривает возможность устранения нарушения применения санкций, то в случае воспроизведения музыки на языке государства-агрессора Уполномоченный по защите государственного языка будет иметь право сразу составлять протокол.

За первое нарушение предлагается установить штраф — от 8500 до 17 000 грн, за повторное в течение года — от 17 000 до 85 000 грн, а за третье и каждое следующее — от 85000 до 170 000 грн.

Такие суровые меры инициаторы законопроекта объясняют тем, что в РФ поп-музыка используется "для распространения нарративов о лояльной к войне сцене и формировании положительного образа агрессора".

Не последнюю родь играет и финансовый вопрос, поскольку каждое воспроизводство генерирует роялти, которые через правообладателей и лейблы попадают в бюджет РФ в виде налогов, то есть работают на бюджет государства агрессора, финансирующего войну против Украины.

"Музыка в заведениях не частный выбор, она формирует атмосферу и влияет на эмоциональное состояние посетителей независимо от их желания", — утверждается в пояснительной записке.

Вопросы, которые могут возникнуть

Главное научно-экспертное управление предупреждает, что Конституция Украины, в частности статья 76, содержит исчерпывающий перечень требований к кандидатам в народные депутаты, поэтому установление дополнительного требования относительно знания языка через обычный закон может быть признано неконституционным.

Кроме того, эксперты обращают внимание, что проект некорректно отождествляет "лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность" с "самозанятыми лицами", что противоречит Налоговому кодексу.

Еще один момент: в законе до сих пор не прописано, что такое "языковая экспертиза", кто ее проводит и какие юридические последствия она имеет.

Закон также не объясняет, какие критерии будут использоваться для установления "искажения государственного языка" и какие юридические последствия будут иметь ее выводы. Более того, хотя базовый языковой закон предусматривает утверждение Кабмином порядка проведения такой экспертизы еще с 2019 года, соответствующий нормативный акт до сих пор не принят.

Что касается законопроекта №15430, то к нему у ГНЭУ тоже масса вопросов. В частности, эксперты считают, что авторы законопроекта не привели достаточного обоснования, почему воспроизведение музыки на языке государства-агрессора должно наказываться строже, чем непосредственное обслуживание потребителей или предоставление информации о товарах и услугах на таком языке.

Напомним, украинский тренер вратарей клуба "Диназ" (Вышгород) Вячеслав Богоделов пожаловался на то, что его оштрафовали за использование русского языка на тренировках. Сумма штрафа составила 11 426 гривен.

Также сообщалось, что Зеленский исключил русский язык из перечня защищенных.