"Из-за имперских привилегий": Зеленский исключил русский язык из перечня защищенных

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что Украина исключила русский язык из списка языков, которые будут защищаться в соответствии с Европейской хартией. За соответствующий закон № 4699-IX проголосовали народные депутаты, а сегодня, 12 июня, его подписал президент Владимир Зеленский.

Русский язык лишили защиты, поскольку особый статус не может получить язык страны-агрессора, написал Стефанчук на своей странице в Facebook. Выяснилось, что 12 июня Зеленский подписал документ, который вносит изменения в закон о "Ратификации Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств". Среди изменений — исключили русский язык, улучшили список и уточнили название хартии, которое, как оказалось, ранее неверно перевели.

Спикер украинского парламента отметил, что новый закон будет поддерживать языки коренных народов и национальных общин, но без русского языка. Также указано, что в решении народных депутатов и Зеленского речь идет о "достоинстве, справедливости и языковой безопасности Украины".

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"Русский язык исключен из перечня языков, к которым Украина применяет положения Хартии. Украина защищает государственный язык, уважает языковое и культурное многообразие и лишает российское имперское влияние привилегий, которыми оно годами злоупотребляло", — написал Стефанчук.

Закон о языковом пространстве — пост Стефанчука о законе № 4694-IX Фото: Скриншот

Закон о русском языке — подробности хартии

На портале Рады размещен текст законопроекта № 14120 (закон 4694-IX), который в декабре 2025 года инициировала премьер-министр Юлия Свириденко. В сравнительной таблице к законопроекту указано, что из перечня языков, защищенных Хартией, исключают русский, а также греческий, еврейский и молдавский. Вместо исключенных языков (кроме русского) добавляют новогреческий, румынский и иврит. Кроме того, уточнили название Хартии. Ранее перевод звучал как "Европейская хартия региональных языков или языков меньшинств", а теперь — "Европейская хартия региональных или миноритарных языков".

Закон о языковом пространстве — подробности законопроекта № 14120 Фото: Скриншот

Отметим, что в июне народные депутаты проголосовали за два закона, вызвавших резонанс в обществе. Один из них — закон "о налогах на OLX", согласно которому люди будут платить налоги за продажу вещей на маркетплейсах, и, к тому же, такие же изменения ждут водителей такси и курьеров. Документ вступит в силу с 1 января 2027 года. Другой закон касался зарплат полиции и сотрудников ГСЧС. Народные депутаты повысили денежное обеспечение правоохранителей до 33 тыс. грн и упорядочили выплаты, зависящие от стажа.

Напоминаем, что 4 июня в Киеве прошел очередной этап десоветизации и деимпериализации, в ходе которого с Андреевского спуска был демонтирован памятник писателю Михаилу Булгакову: как отреагировали свидетели события.