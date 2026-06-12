"Через імперські привілеї": Зеленський вилучив російську мову з переліку захищених

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що Україна вилучила російську мову зі списку мов, які захищатимуть за Європейською хартією. За відповідний закон 4699-IX проголосували народні депутати, а сьогодні, 12 червня, його підписав президент Володимир Зеленський.

Російську мову позбавили захисту, оскільки особливий статус не може отримати мова країни-агресора, написав Стефанчук на сторінці Facebook. З'ясувалось, що 12 червня Зеленський підписав документ, який вносить зміни до закону про "Ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов меншин". Серед змін — вилучили російську, покращили список та уточнили назву хартії, яку, як виявляється, раніше не вірно переклали.

Спікер українського парламенту зауважив, що новий закон підтримуватиме мови корінних народів та національних спільнот, але без російської мови. Також вказано, що у рішенні нардепів та Зеленського ідеться про "гідність, справедливість і мовну безпеку України".

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"Російську мову вилучено з переліку мов, до яких Україна застосовує положення Хартії. Україна захищає державну мову, поважає мовне й культурне різноманіття та позбавляє російський імперський вплив привілеїв, якими він роками зловживав", — написав Стефанчук.

Закон про мовний простір — допис Стефанчука про закон 4694-IX Фото: Скриншот

Закон про російську мову — деталі хартії

На порталі Ради є текст законопроєкту №14120 (закон 4694-IX), який у грудні 2025 року ініціювала прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. У порівняльній таблиці до законопроєкту вказано, що з переліку захищених Хартією вилучають російську, і також грецьку, єврейську та молдовську. Натомість замість викреслених мов (окрім російської) додають новогрецьку, румунську та іврит. Крім того, уточнили назву Хартії. Раніше переклад звучав як "Європейська хартія регіональних мов або мов меншин", а тепер — "Європейська хартія регіональних або міноритарних мов".

Закон про мовний простір — деталі законопроєкту 14120 Фото: Скриншот

Зазначимо, у червні народні депутати проголосували за два закони, які викликали резонанс у суспільстві. Один з них — закон "про податки на OLX", за яким люди платитимуть податки за продаж речей на маркетплейсах і, до всього, такі ж зміни очікують водіїв таксі та кур'єрів. Документ почне діяти з 1 січня 2027 року. Інший закон стосувався зарплат поліції та працівників ДСНС. Народні депутати підняли грошове забезпечення для правоохоронців до 33 тис. грн та впорядкували виплати, які залежать від вислуги років.

Нагадуємо, 4 червня у Києві провели черговий етап дерадянізації та деімперіалізації та забрали з Андріївського узвозу пам'ятник письменнику Михайлу Булгакову: як відреагували свідки події.