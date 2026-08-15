Сравнил Ермака с Медведчуком: Жадан раскритиковал "Хартию" за участие в программе "Адвокат+"

Украинский писатель и военнослужащий бригады НГУ "Хартия" Сергей Жадан раскритиковал решение корпуса присоединиться к программе "Адвокат+", запущенной при участии бывшего главы Офиса президента Андрея Ермака. Он заявил, что не хотел бы пользоваться услугами адвоката, связанного с этой инициативой, и призвал командование "Хартии" открыто объяснить свою позицию.

Об этом Жадан написал на своей странице в Facebook. В частности, он лично не видит разницы между адвокатом Ермаком и государственным изменником Виктором Медведчуком, который до начала политической карьеры также был адвокатом.

В то же время Жадан подчеркнул, что его возмущает не только само участие "Хартии" в программе, но и возможная попытка дистанцироваться от этой истории. По его мнению, руководство должно четко и публично объяснить, почему было принято такое решение.

"Считаю нечестным отрекаться от своих. Очевидно, что Корпус должен правильно и открыто рассказать об этой истории", — написал он.

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Военнослужащий также отметил, что за "Хартией" стоит не только название или отдельное командование, но и многолетняя работа тысяч военных и командиров. Поэтому, по его словам, эту историю нельзя просто замалчивать или отрицать.

"Хартия — это опыт и труд тысяч бойцов и командиров, которые нельзя принижать и бессмысленно отрицать", — подчеркнул Жадан.

Пост Сергея Жадана в Facebook Фото: Скриншот

Что предшествовало заявлению Жадана

Ранее пресс-служба корпуса "Хартия" сообщила в Telegram о присоединении всех восьми его подразделений к программе "Адвокат+". Речь идет о шести бригадах и двух полках.

В ведомстве пояснили, что юридическая поддержка военнослужащих является важной частью помощи бойцам. Там отметили, что "Хартия" и раньше помогала военным в решении юридических вопросов, однако благодаря участию в программе у нее появятся дополнительные ресурсы для этого.

"Адвокаты инициативы уже приступают к работе с участниками хартии", — говорилось в сообщении.

В "Хартии" также поблагодарили Национальную ассоциацию адвокатов Украины и профильный комитет за сотрудничество, отдельно упомянув Андрея Ермака, возглавляющего этот комитет.

Именно после этого сообщения Жадан публично высказал своё отношение к участию корпуса в программе.

В то же время командир 2-го корпуса НГУ "Хартия" Игорь Оболенский на своей странице в Facebook отреагировал на дискуссию вокруг программы "Адвокат+" и подчеркнул, что репутация корпуса является результатом работы тысяч военнослужащих, сержантов и командиров на поле боя.

Он отметил, что в 2023 году Андрей Ермак был одним из тех, кто поддержал создание подразделения и способствовал его оснащению. По словам командира, Ермак также помог убедить президента Владимира Зеленского в том, что из добровольческого формирования может вырасти эффективное подразделение, в которое стоит инвестировать.

Публикация Игоря Оболенского в Facebook Фото: Скриншот

Командир "Хартии" подчеркнул, что всегда открыто говорил об этой поддержке и считает важным помнить о помощи людей, независимо от их должности или проблем с репутацией.

В то же время он пояснил, что участие в программе "Адвокат+" является добровольным: каждый военнослужащий сам будет решать, пользоваться ли её услугами. При этом, по его словам, корпус открыт и для других инициатив, которые могут обеспечить юридическую поддержку военным.

В заключение командир заявил, что не склонен ни идеализировать людей, ни полностью их обесценивать, добавив, что "Хартия" и впредь будет демонстрировать свои ценности и приоритеты прежде всего результатами на поле боя.

Напомним, что в августе ВАКС смягчил меру пресечения в отношении бывшего главы Администрации президента Андрея Ермака, которого подозревают в легализации имущества, полученного преступным путем в ходе строительства коттеджного городка под Киевом. Суд разрешил ему передвигаться по большей части Украины в связи с участием в проекте по оказанию правовой помощи военным, однако оставил в силе обязанность носить электронный браслет.

Стоит отметить, что после ухода с поста главы Офиса президента Андрей Ермак возглавил комитет при Национальной ассоциации адвокатов Украины, который занимается вопросами защиты пострадавших от российской агрессии, механизмами компенсации и правовым обеспечением восстановления.