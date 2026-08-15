Порівняв Єрмака з Медведчуком: Жадан розкритикував "Хартію" за участь у програмі "Адвокат+"

Український письменник і військовослужбовець бригади НГУ "Хартія" Сергій Жадан розкритикував рішення корпусу приєднатися до програми "Адвокат+", започаткованої за участі колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Він заявив, що не хотів би користуватися послугами адвоката, пов’язаного з цією ініціативою, і закликав командування "Хартії" відкрито пояснити свою позицію.

Про це Жадан написав на своїй сторінці у Facebook. Зокрема, він особисто не бачить різниці між адвокатом Єрмаком та державним зрадником Віктором Медведчуком, який також до політичної кар’єри був адвокатом.

Водночас Жадан наголосив, що його обурює не лише сама участь "Хартії" у програмі, а й можливе намагання дистанціюватися від цієї історії. На його думку, корпус має чітко та публічно пояснити, чому було ухвалено таке рішення.

"Вважаю нечесним відхрещуватись від своїх. Очевидно, що Корпус має правильно і відкрито прокомунікувати цю історію", — написав він.

Військовослужбовець також зауважив, що за "Хартією" стоїть не лише назва чи окреме командування, а багаторічна робота тисяч військових і командирів. Тому, за його словами, цю історію не можна просто замовчувати або заперечувати.

Відео дня

"Хартія — це досвід і робота тисяч бійців та командирів, які не можна знецінювати і нерозумно заперечувати", — наголосив Жадан.

Публікація Сергія Жадана у Facebook Фото: Скриншот

Що передувало заяві Жадана

Раніше пресслужба корпусу "Хартія" повідомила у Telegram про приєднання всіх восьми його підрозділів до програми "Адвокат+". Йдеться про шість бригад і два полки.

У корпусі пояснили, що юридична підтримка військовослужбовців є важливою частиною допомоги бійцям. Там зазначили, що "Хартія" і раніше допомагала військовим у вирішенні юридичних питань, однак завдяки участі в програмі матиме для цього додаткові ресурси.

"Адвокати ініціативи вже починають роботу з хартійцями", — йшлося у повідомленні.

У "Хартії" також подякували Національній асоціації адвокатів України та профільному комітету за співпрацю, окремо згадавши Андрія Єрмака, який очолює цей комітет.

Саме після цього повідомлення Жадан публічно висловив своє ставлення до участі корпусу в програмі.

Водночас командир 2-го корпусу НГУ "Хартія" Ігорь Оболєнський на своїй сторінці у Facebook відреагував на дискусію навколо програми "Адвокат+" та наголосив, що репутація корпусу є результатом роботи тисяч військовослужбовців, сержантів і командирів на полі бою.

Він зазначив, що у 2023 році Андрій Єрмак був серед людей, які підтримали створення підрозділу та сприяли його забезпеченню. За словами командира, Єрмак також допоміг переконати президента Володимира Зеленського в тому, що з добровольчого формування може вирости ефективний підрозділ, у який варто інвестувати.

Публікація Ігоря Оболєнського у Facebook Фото: Скриншот

Командир "Хартії" підкреслив, що завжди відкрито говорив про цю підтримку та вважає важливим пам’ятати про допомогу людей незалежно від їхньої посади чи репутаційних проблем.

Водночас він пояснив, що участь у програмі "Адвокат+" є добровільною: кожен військовослужбовець сам вирішуватиме, чи користуватися її послугами. При цьому корпус, за його словами, відкритий і до інших ініціатив, які можуть забезпечити юридичну підтримку військовим.

На завершення командир заявив, що не схильний ані ідеалізувати людей, ані повністю їх знецінювати, додавши, що "Хартія" й надалі демонструватиме свої цінності та пріоритети насамперед результатами на полі бою.

Нагадаємо, що у серпні ВАКС пом’якшив запобіжний захід екскерівнику ОП Андрію Єрмаку, якого підозрюють у легалізації майна, отриманого злочинним шляхом під час будівництва котеджного містечка під Києвом. Суд дозволив йому пересуватися більшою частиною України у зв’язку з участю в проєкті з правової допомоги військовим, однак залишив обов’язок носити електронний браслет.

Варто зауважити, що після звільнення з посади керівника Офісу президента Андрій Єрмак очолив комітет при Національній асоціації адвокатів України, який займається питаннями захисту постраждалих від російської агресії, компенсаційними механізмами та правовим забезпеченням відновлення.